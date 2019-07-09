原标题：幼儿园老师“不务正业” 19年撮合近20对夫妻

孙老师的朋友圈截屏

上周正式放暑假，本以为忙碌了一学期的老师们可以休息一阵，没想到很多老师根本歇不下来。钱报记者就发现朋友圈里有一位忙碌的老师。她是杭城一所公办幼儿园的老师，姓孙。

孙老师有两大爱好：一是教小朋友唱唱跳跳；二是帮人“脱单”，是圈内出名的业余红娘。每年暑假，正是她这项第二职业的“接单”时间。

今年暑假才刚开始，来找她帮忙的委托人络绎不绝，据说已经收到了十多份单身人士的“简历”。而浙江24小时APP上推送了孙老师的故事后，已经有好几位单身读者留言“求牵线”。

19年撮合近20对夫妻

在孙老师长达19年的业余红娘生涯中，撮合成的第一对夫妻是她的闺蜜两口子。“我闺蜜工作挺忙的，又是内秀型，再加上圈子窄，所以一直没遇上合适的。我这人本来就热心，只要身边遇到靠谱的单身男青年，我就会特别留意，终于在朋友的朋友中，找到一个合适的男性。”

孙老师随后便安排两人见面，没想到这两人一见钟情，不久就结婚了。“从那以后，我觉得自己很有当红娘的潜质，给人牵线也越发起劲了。”

不过那时孙老师自己很年轻，朋友圈也不大，所以只是偶尔帮身边的单身青年牵牵红线。后来，她认识的人越来越多，还和专业红娘交流经验，这项第二职业也就越做越像样。截至目前，她已经成功撮合了近20对夫妻。“我是纯粹把这事当作兴趣爱好，免费牵线。看到单身男女找到自己的另一半，是我最开心的事。”

经验丰富的孙老师在牵线前，会先搜集完整男女双方的简历，包括：照片、姓名、身高、学历、工作、兴趣爱好，以及对另一半的要求。

这信息她都记录在手机里，一有空就拿出来翻看。如果有新人来委托，她会先从资源库中寻找，“牵线前，我们将双方的信息互换，双方都觉得合适后再安排见面。”相亲结束后，如果双方觉得不合适，孙老师会询问其中的原因，为下一次安排对象做准备；如果相亲后，一方摇摆不定，她也会帮忙分析，从各方面给出建议，供他（她）参考。

“我发现，在各方面条件相匹配的情况下，相亲能否成功，首先看的是长相。”孙老师说，“并不是说要长得多么好看，而是要看是不是对方心仪的类型。比如，有的男生喜欢可爱的，但有的就喜欢成熟的；有的男生喜欢朴素的，纯素颜的女生，有的就认为女生还是化点淡妆好看。

比长相更重要的就是三观是否一致，最好的判断标准就是看是否聊得来，比如有没有相同的兴趣爱好，为人处事的原则是否和自己一致等。接下来，就看两人的相处了。

孙老师刚刚牵线成功的一对：女方28岁，公务员，某重点高校双学位；男方32岁，普通大学毕业，从事建筑设计工作。“乍一看，女方条件比男方好。但两个人有很多共同的兴趣爱好，非常聊得来，前几天给我发来喜帖。”在她看来，能否遇到对的人还是要靠缘分，而红娘就是帮助你寻找缘分的人。

小于27岁不适合相亲

在做红娘这个第二职业时，孙老师发现了一些有趣的现象。

首先，做老师的，单身少。她的资源库里各式各样的职业都有，最罕见的是老师。“女老师是最抢手的，尤其是颜值高、性格好的，我这边很多相亲的男士都想找一个当老师的妻子。女性如果是老师，无论是教什么学科都很受欢迎，因为很多人觉得，妈妈如果是老师，那么孩子的管教问题就解决了一大半，每到寒暑假完全不用发愁带娃的事。”

而男老师找对象，会有一定差异，要看教学的年级和学科。总体看，男老师越是高段越好找对象。和中小学男老师相比，幼儿园男老师比较难脱单，比如，她身边的几位男老师还是单身。在学科方面，中小学里，任教主科的男老师又会比副科的老师更占优势。“估计很多人觉得，一方面主科老师能够辅导孩子学习，另一方面，主科老师在大众看来发展前景会更加好。”

其次，杭州的男生更倾向于找杭州本地的女生，而杭州本地的女生没有什么地域要求，主要看的还是男生的个人能力。

同时，女性越是优秀越容易单身。孙老师的资料库里，最多的就是优秀女性，不少都有留学经历，收入也高，但各方面条件能和她们媲美的男性却寥寥无几，两者的比例毛估估有8比1。

最后，27岁以下的年轻人不适合相亲。“我收到过很多23岁、24岁人的简历，主要是家长太心急，但是他们还年轻，应该鼓励他们自由恋爱。”孙老师说。(沈蒙和)

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