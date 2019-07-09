党中央、国务院：严禁以各类竞赛、培训成绩作招生依据

原标题：严禁以各类竞赛、培训成绩作招生依据

对于体育和美育，意见提出，让每位学生掌握1至2项运动技能或艺术技能；通过购买服务等方式，鼓励体育社会组织为学生提供高质量体育服务，鼓励专业艺术人才到中小学兼职任教。在教师待遇方面，意见提出制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策；在招生制度方面，意见强调，严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生依据。

中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见昨日正式公布。意见提出，坚持“五育”并举，全面发展素质教育，建立以发展素质教育为导向的科学评价体系，推进现代学校制度建设，落实学校办学自主权。

这是党中央、国务院印发的第一个聚焦深化教育教学改革、全面提高义务教育质量的纲领性文件。意见全文共26条，涵盖了义务教育的教育内容、教师队伍建设、评价体系、学校办学、地方政府责任等方面。

1 素质教育

让每位学生掌握运动或艺术技能

意见提出，坚持“五育”并举，全面发展素质教育。具体来说，要突出德育实效，提升智育水平，强化体育锻炼，增强美育熏陶，加强劳动教育。

提升智育水平的同时，意见还要求各地加强监测和督导，坚决防止学生学业负担过重。对加强体育、美育、劳育，则提出了多项具体要求。对于体育和美育，意见均提出，让每位学生掌握1至2项运动技能或艺术技能；通过购买服务等方式，鼓励体育社会组织为学生提供高质量体育服务，鼓励专业艺术人才到中小学兼职任教。意见强调坚持健康第一，实施学校体育固本行动。除体育免修学生外，未达体质健康合格标准的，不得发放毕业证书。开齐开足体育课，将体育科目纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目。科学安排体育课运动负荷，开展好学校特色体育项目，大力发展校园足球。

关于劳育，意见提出要制定劳动教育指导纲要，加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。优化综合实践活动课程结构，确保劳动教育课时不少于一半。

2 课堂教育

严格按课程标准零起点教学

对于课堂教育，意见提出，强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量。

意见提出优化教学方式，注重启发式、互动式、探究式教学。融合运用传统与现代技术手段，重视情境教学；探索基于学科的课程综合化教学，开展研究型、项目化、合作式学习。

对于小学一年级，意见指出，严格按课程标准零起点教学，要设置过渡性活动课程，注重做好幼小衔接。杜绝将学生作业变成家长作业或要求家长检查批改作业，不得布置惩罚性作业。

同时，意见提出促进信息技术与教育教学融合应用。推进“教育+互联网”发展，按照服务教师教学、服务学生学习、服务学校管理的要求，建立覆盖义务教育各年级各学科的数字教育资源体系。加快数字校园建设，积极探索基于互联网的教学。免费为农村和边远贫困地区学校提供优质学习资源，加快缩小城乡教育差距。

3 教师待遇

保障教师享有住房、落户等优待

对于教师队伍，意见提出，实施全员轮训，突出新课程、新教材、新方法、新技术培训，强化师德教育和教学基本功训练，不断提高教师育德、课堂教学、作业与考试命题设计、实验操作和家庭教育指导等能力。进一步实施好“国培计划”，增加农村教师培训机会，加强紧缺学科教师培训。

意见强调依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策，确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。加强乡村学校教师周转宿舍建设。制定实施细则，明确教师教育惩戒权。依法依规妥善处理涉及学校和教师的矛盾纠纷，坚决维护教师合法权益。

意见提出，对符合条件的非在编教师要加快入编，不得产生新的代课教师。

4 教材课程

义务教育不得引进境外课程、教材

对于教材，意见提出，学校要提高校本课程质量，校本课程原则上不编写教材。严禁用地方课程、校本课程取代国家课程，严禁使用未经审定的教材。义务教育学校不得引进境外课程、使用境外教材。

在评价体系方面，意见提出建立以发展素质教育为导向的科学评价体系，国家制定县域义务教育质量、学校办学质量和学生发展质量评价标准。

为激发学校生机活力，意见提出要推进现代学校制度建设，落实学校办学自主权，保障学校自主设立内设机构，依法依规实施教育教学活动、聘用教师及其他工作人员、管理使用学校经费等。

此外，意见还提出加快家庭教育立法，强化监护主体责任。

意见强调，各级党委和政府要把全面提高义务教育质量纳入党政领导干部考核督查范围，并将结果作为干部选任、表彰奖励的重要参考。

■ 对话

中国教育科学研究院副研究员姜朝晖：

教师队伍建设会得到极大改善

把发展素质教育摆到更重要位置

媒体：此次印发的意见想要解决哪些社会现实问题？

姜朝晖：国家对义务教育投入很大，但一些孩子仍然面临比较大的竞争和升学压力。

实际上提出素质教育已经很多年了，但一直没能很好地落地，在一些地方应试教育的痕迹还比较突出。

对此，这次意见不但把发展素质教育摆到更加重要的位置，还在第17条专门提出完善招生考试制度，来推动评价方式的转变。例如，“推进义务教育学校免试就近入学全覆盖。”“严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生依据，不得以面试、评测等名义选拔学生”等，并将综合素质评价纳入评价体系中。实际上，这和高考入学考试的体系是相对应、相衔接的。

美育、体育师资将慢慢配齐配足

媒体：中小学校应如何平衡素质教育与学科知识教学？

姜朝晖：实际上，二者其实并不矛盾，而且是相统一的。素质教育也包含了一些应试的能力，如学生抗压能力、学习能力、反应能力，而素质教育的很多技能技巧也能够辅助学科的学习，比如一些美育以及创造类的课程，都能够辅助语文的学习；想象力的培养也能够促进多个学科的学习。只不过在实际操作中，往往存在一些急功近利、将某一方面过度强化的现象。

根据我的观察，不少地区尤其城市地区的素质教育是有很多成效的，包括校园足球、劳动教育、美育等，很多学校慢慢都在尝试，通过校本课程的形式，对学生进行全面提升。

素质教育将作为学校教育一个非常重要的部分，重点、全面发展。文件下发之后，学校每周、每天都应该会有素质教育课程，或者是学校会通过一些项目形成学校特色。另外，在美育、体育师资方面，将会慢慢配齐配足，地方上教师队伍的建设会得到极大改善。

另外，这个文件里面很重要的一个点是在强调“全社会共同育人”，就是说，教育越来越不单单是学校本身的事，而是会和社会、家庭、家长、社区有很密切的关联。文件中也提到，利用一些社会课堂，比如文化基地、实践基地、博物馆等等，来培养学生的综合素养，让学生回归生活中去。

家长对孩子的体育会更加重视

媒体：此次意见有哪些亮点？

姜朝晖：意见第3条提到一个“政治启蒙”概念，这在以往是没提到过的。越来越强调对中小学生的社会主义核心价值观的培养，越来越强调孩子的中国心和对国家的认同感。

劳动教育是全国教育大会上一个新的提法。意见第7条提出了一些更具体的举措，包括家庭、学校、社会多个层面，以及创建一批劳动教育实验区、农村地区的学农实践基地等，相应地来提供保障。

此外，意见第5条提到的“劳动教育”也是本次改革文件中的一个亮点。未达体质健康合格标准不得发放毕业证，这个表述的分量是比较重的，家长对孩子在体育方面的表现会更加重视。

新京报记者 冯琪 沙雪良

(责编：何淼、熊旭)