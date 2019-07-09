原标题：苏大医学教授陷回扣风波被开除党籍 此前已被留置

陷回扣风波后，苏大医学教授被开除党籍，此前已被留置

今日(7月8日)，新京报记者从苏州大学纪委获悉，苏州大学临床医学研究院原副院长、大内科主任、心血管内科主任杨向军已于7月4日被开除党籍。此前其身陷“被博士生举报装支架吃万元回扣”风波。

苏州大学纪委负责人表示，4月30日杨向军被留置。学校纪委并未收到有关杨向军的举报，对他的调查是“省里直接启动的”。

对于杨向军的进一步处理，他解释说，根据相关规定，在进行政务处分、移交检察院之前，需先完成党纪处分。

苏州大学附属第一医院官网已无杨向军的出诊信息。 官网截图

“省里直接启动调查”

苏州大学纪委负责人介绍，杨向军案系江苏省纪委监委指定苏州市纪委监委管辖，于4月28日立案，4月30日杨向军被采取留置措施。

2019年5月中旬，传杨向军被其博士生实名举报乱装支架，装一个吃回扣一万元，引发关注。

上述负责人表示，目前已查明杨向军的主要违纪事实有：在担任苏州大学临床医学研究院副院长期间，违反规定，未如实申报个人收入情况，隐瞒不报持有股票的情况；多次违规收受病人及家属赠送的红包、购物卡，多次收受药商的礼金礼品等；利用职务之便，为医疗耗材代理商谋取利益，收受好处费数额巨大，涉嫌受贿犯罪。

苏州大学纪委负责人介绍，这只是部分违纪事实。目前，江苏省纪委监委、苏州市纪委监委仍在调查中，具体案情以相关纪检监察部门发布为准。

公开资料显示，被查之前，杨向军为苏州大学附属第一医院内科主任医师、教授、博士生导师，苏州大学临床医学研究院副院长、大内科主任、心血管内科主任。

苏州大学纪委负责人介绍，杨向军被查并非因“博士生举报装支架拿回扣”而起，学校纪委也并未收到相关举报：“省里之前收到过他的有关问题，汇集起来以后，直接启动的(调查)。”

杨向军资料图。 苏州大学附属第一医院官网图

开除党籍之后

开除党籍后，杨向军会获得怎样的政务处分？何时移送司法？

对此，苏州大学纪委负责人解释，根据相关规定，在进行政务处分、移交检察院之前，需先完成党纪处分。

中国政法大学校长马怀德此前接受采访时曾诠释了政务处分的含义：政务处分是国家监察机关针对所有行使公权力的公职人员，包括行政机关的工作人员、审判机关、检察机关、事业单位以及基层群众自治组织的管理人员，企业的管理人员和其他行使公权力的公职人员所给予的纪律处分和惩戒。

另据《公职人员政务处分暂行规定》，公职人员中的中共党员严重违犯党纪涉嫌犯罪的，应当由党组织先做出党纪处分决定，并由监察机关依法给予政务处分后，再依法追究其刑事责任。

(记者 王洪春)

(责编：郝孟佳、熊旭)