北理工暑期学生干训坚守40年 推动学生把小我融入大我

“我的祖国我奋斗”北理工时代新人培养暑期干训合影（北京理工大学/供图）

人民网讯 日前，北京理工大学时代新人培养骨干培训在山西省方山县落下帷幕。

据悉，北京理工大学自1980年起坚持举办暑期学生骨干培训，遴选校院两级、党团班及群团组织各个方面优秀学生骨干开展思想政治素质、知识视野本领、习惯作风养成等全方位培训，培养德才兼备、勇担重任的青年先锋力量。2019年，北理工首次将干训地点从北戴河迁往学校定点帮扶的山西省方山县。

在座谈会上，校党委副书记包丽颖表示，以方山县为例，一方面要看到在党的精准扶贫基本方略的大力支持下，贫困地区正在发生翻天覆地变化；另一方面要辩证看待国家经济社会发展仍存在的不平衡不充分的问题，认识到这些问题都与“我”有关，青年人有责任有义务参与解决这些问题，从而找到大学生求学报国、服务社会的切入点。

新入职思政课教师与专职辅导员共同担任带队干部，每组形成专家、专职指导教师“双配备”，参与学生骨干培训的课堂教学、社会观察、交流研讨、社会实践、总结展示等各个环节。

在中共中央西北局旧址、在蔡家崖纪念馆等革命遗址，同学们重温入党誓词、发出青春倡议；在北武当山、在“黄河九曲第一镇”的碛口古镇，同学们高声唱响《我和我的祖国》等爱国主义歌曲，人、情、景交相辉映，青春与祖国同频共振，同学们感慨“吾辈青年之责任”。

为了更好地动员士气，提升集体学习力和带动力，培训中一方面设计了趣味团建环节，如素拓游戏、黑板报、拉歌、传统文化趣味展示等，另一方面组织同学们每天进行思想交流探讨，抓住青年学生的关注点、兴奋点有的放矢。

干训结束后，学员王雪说：“方山之行让我认识到我身上流淌着红色基因。弘扬延安精神、传承军工品格、勇担复兴大任、争做时代新人，是我们义不容辞的使命责任！”（郝孟佳 褚昕岚）

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)