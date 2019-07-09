北邮研究生支教团成立10周年 青春绽放在祖国西部热土

资料图：研支团新疆分团在支教地开展支教服务工作

人民网北京7月9日电（李依环 褚昕岚）日前，北京邮电大学第十届研究生支教团正式举行了出征仪式。7月底，支教团19名志愿者将分赴一线开展为期一年的支教服务，其中8名学生前往新疆阿克苏地区、11名学生前往贵州省长顺县。据悉，北邮是全国首个在新疆南疆地区设立研究生支教团的高校。

据悉，北京邮电大学研究生支教团组建于2009年10月，10年来已累计派遣了100名学生志愿者参与少数民族聚居区的教育扶贫工作。他们在新疆维吾尔自治区阿克苏地区、青海省海东市平安区、贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县开展支教扶贫工作，累计志愿服务时长已数十万小时。

资料图：研支团成员向服务地贫困儿童发放衣服

多年来，北邮研支团成员承担了支教学校繁重的教学任务，大大缓解了当地师资力量紧缺的压力。新疆分团根据自身专业优势及学院师资需求承担了多门基础课、专业课，针对当地学生存在的基础薄弱和偏科严重的现象，制定了补习计划并利用课余时间投入大量精力进行补习；青海分团采用视频、无领导小组讨论、辩论等多种新颖而有趣的教学方式辅助课程的开展，注重对学生的个性化培养，在教育教学过程中注重发掘每一位学生的闪光点，培养学生对学习的兴趣以及自主学习的能力。

资料图：研支团青海分团在支教地开展支教服务工作

有关负责人介绍，在做好教学工作的同时，研支团还积极投身支教学校的校园文化建设。贵州分团制定了班级工作量化考核方案、值周生制度及考核方案等多项校园管理制度，并全面负责学校学生会、广播站的各项工作，参与校团委日常工作和全校卫生巡查督导工作。新疆分团成员持续推动共青团改革方案在阿克苏职业技术学院的贯彻落实，得到了学院师生的广泛好评。

资料图：研支团成员带领同学们体验最新科技产品

同时，因为服务地为少数民族聚集区，研支团成员们也注重将民族团结融入到日常工作和生活中。新疆分团为国语基础较差的少数民族师生补习国语，逢年过节志愿者们也会为乡亲们献上慰问演出，表演国语小品，教唱国语歌曲。贵州分团的成员积极学习学习苗语、布依语的日常用语，徒步走访受助少数民族学生，调研少数民族学生求学状况及存在的困难，与当地少数民族同胞一同排演民族舞蹈。

据悉，自2016年起，在贵州分团的积极协调下，北邮每年组织校大学生艺术团到长顺县各个乡镇进行扶贫慰问演出，演出受众达万余人次。同时，研支团助力当地的产业扶贫，大力促进“长顺农产品产销对接系统”等项目顺利开展。研支团成员联合学校建立并设计北邮援建电脑室，利用电脑室在普及“云校”远程教育系统；建设“春笋”心灵成长屋，为留守儿童提供安全防卫、礼仪交往、感恩电影、心灵相约等各项课程。此外，研支团成员还长期为服务地景区招商、农产品推介等制作图文材料，帮助培训农户电子商务相关技能，积极使用互联网渠道为服务地农副产品做宣传。

（文章图片由北京邮电大学提供）

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)