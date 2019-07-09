湖南大学学生暑期下乡开展系列环保调研

学生参观污水处理厂（湖南大学环境科学与工程学院/供图）

人民网讯 随着暑假的到来，湖南大学“三下乡”暑期实践活动日前正式拉开帷幕。据悉，活动为期6天，该校环境科学与工程学院“泱泱湘水，青情有衡”团队走进湖南省衡阳县，开展了系列环保调研活动。

“在垃圾焚烧发电厂及污水处理厂的参观活动中，同学们将课程所学与实际工程结合起来，意识到了环境保护势在必行，也领悟到新时代环保人的历史使命和担当。”湖南大学环境科学与工程学院辅导员陈怡冰谈到，这次暑期社会实践活动，同学们深入衡阳县基层，接触社会、了解国情，根据自己的所见所闻、所思所想，结合专业特长调研衡阳当今环保工作现状，提升了实践能力， 也增强了责任感和使命感。

据介绍，该团队还走进了湖南省衡阳县环保局与监测站，与环保局各股干部开展环保座谈会，进入实验室协助监测人员实际参与测样。团队也前往衡阳县部分街道开展居民环保意识调查。在问卷调查过程中，同学们充分发挥专业特长，调研的同时向周边居民普及环保知识，运用居民易于接受的方式讲解专业内容，获得了居民们的点赞。

“此次‘三下乡’调研学习活动让实验室中的研究放大化，把平时所学实践化，让科学知识生活化。这样的‘三化’实践才是我们学习的真正意义。”活动结束后，团队学生如是说。（李依环 褚昕岚 王蜜儿）

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)