这里是创造奇迹的地方（高校学生调研报告）

1988年5月，国务院正式批准成立北京市新技术产业开发试验区，中关村科技创新的大幕由此拉开。

30多年前，一群敢为天下先的科研人员从院所里走出，希望将束之高阁的科技成果进行商品化、产业化。在国家跃起腾飞的关键节点，第一代创业者们一往无前，那份毅然决然的坚定，带来了中关村发展的希望。时至今日，这些先行探索者的名字还历历在目，他们带着对国家和科技行业发展的强大信心，点燃了创新的火苗。

如今的中关村依然是充满活力的“青年模样”。一组数字彰显着中关村令人骄傲的成绩：每天有超过50家科技企业诞生；国家高新技术企业超过10000家，占全市45%；独角兽企业31家，在全国独占鳌头；2017年，海淀区每万人发明专利拥有量272件。

2012年成立的北京云知声信息技术有限公司，是一家土生土长的中关村企业。7年时间，云知声从一个无人问津的青年创业集体，成长为全球榜上有名的独角兽企业。

“最方便的交互，就是人类自然的语音交互。我们致力于打造多模态的拟人化交互系统，让人们进入‘智享未来’的时代。”云知声董事长梁嘉恩在讲到公司愿景时，眼神中充满了自豪与期待。

云知声是中关村众多优秀企业的缩影。在这里，有太多怀揣着创新梦想的青年，有太多从0到1的坎坷经历，有太多振奋人心的创业故事。而这些人、这些事中共同的一点是，他们都没有忘记自己的初心，都没有忘记这片土地承载的使命。

进入新时代，中关村紧跟国家发展继续前进，并且吸引着更多的年轻人接力奔跑。

迈迪顶峰致力于为心血管疾病的病人提供整体治疗解决方案。运营副总裁张峥说：“我们是从技术层面为心血管疾病治疗服务，研发的产品更注重临床治疗的实用功效，希望真正坚持为生命创新。”

驭势科技致力于以AI驾驶重塑人类生活方式。首席生态官邱巍说：“我们制定了自己的2031计划：在2031年创造一个零事故死亡、零拥堵的交通体系，使出行和物流成本降到1/3，道路和停车空间减少1/3，1/3的路上总时间成为生产时间。”

佳格天地致力于通过环境和农业大数据收集、处理、分析和可视化系统，提供环境和农业解决方案。核心成员张文鹏说：“公司未来将帮助农民进行标准化生产，实现生产全程的可追溯，助力食品安全。”

一个个为了创造美好未来的目标正在努力实现，中关村也将继续书写科技创新与发展的传奇，为新时代增光添彩。

（北京大学新闻与传播学院 周 弘）

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 12 版）

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