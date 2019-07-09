重庆简化学生资助手续

本报重庆7月8日电 （记者蒋云龙）8日，记者在重庆市教委举行的高校学生资助新闻通气会上获悉：今年重庆简化学生资助申请手续，学生不用再开证明，而是改为“学生申请+学生书面承诺”。重庆今年筹集高校大学生资助资金27亿元，将做到应助尽助。

重庆市委教育工委委员、市教委总会计师郭小萍介绍，今年重庆市将进一步优化高校学生资助工作。学生资助申请不需要再去开证明，而是改为“学生申请+学生书面承诺”，强化学校和政府审核责任，并推进学生资助申请“就近办”“网上办”。

今年，重庆将通过高校学生资助资金统一发放系统，实行大学生资助资金统一发放，保障资助资金及时、准确、直接发放到每个学生手中，保障每个学生都能收到资助资金。高校从学费等事业收入中计提4%—6%比例资金用于学生资助。

郭小萍介绍， 区县、学校学生资助管理部门是申请办理的主渠道。重庆40个区县教委、65所普通高校都设有学生资助管理部门。有问题，找学生资助管理部门；有困难，也找学生资助管理部门。

需要特别提醒的是，申请办理资助，所有部门、所有项目、所有环节，均不收一分钱。无论是在区县学生资助管理中心申请，还是在高校学生资助管理部门申请；无论是申请政府资助项目，还是申请社会、高校资助项目，一律免费，不收任何费用，不收任何押金。凡是要求收取办理费用，或收取押金的，均属违法违纪行为，甚至可能是诈骗。

据介绍，2018年全年，重庆发放高等教育学生奖、助、贷、免、补等资金27.5亿元，惠及高校学生53.4万人次。

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 12 版）

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