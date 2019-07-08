清华大学校长邱勇:扬自强之精神 做中流之砥柱

图为清华大学校长 邱勇（清华大学/供图）

人民网北京7月8日电 清华大学2019年本科生毕业典礼暨学位授予仪式于7月7日举办，清华大学校长邱勇寄语3000多名本科毕业生：新时代的清华人要自觉听从历史的召唤，不断超越自我，厚植家国情怀，无畏艰难困苦，敢于引领创新，扬自强之精神，做中流之砥柱！

邱勇题为《扬自强之精神 做中流之砥柱 》的演讲内容节选如下——

亲爱的同学们，老师们，亲友们，来宾们：

今天是一个难忘的日子。3000多名同学完成本科学业，即将踏上人生的新征程。作为校长，我和大家一样激动，在此，向你们和你们的亲友表示最热烈的祝贺！向悉心指导你们的老师表示最衷心的感谢！

同学们，你们是我担任校长之后迎来的第一批本科生。我很高兴能见证你们四年的成长，很欣喜看到你们顺利毕业。从2015年8月20日的开学典礼，到今天2019年7月7日的毕业典礼，你们在这个园子里走过了1418天。你们入学的那一年，西操换上了漂亮的蓝色跑道，紫荆园举办了“川湘美食节”。今年，你们又见证了清华田径队实现首都高校田径运动会“十连冠”、校园里诞生第一家24小时书店。四年前在东操，你们身着迷彩服，口号嘹亮、英姿飒爽，完成了大学第一课——军训。四年后的今天，还是在东操，你们身着学位服，心怀壮志、意气风发，参加大学里最后一次全校集体活动——毕业典礼。“春风化雨乐未央，行健不息须自强。”自强不息、厚德载物的校训涵养了你们的君子气质，行胜于言的校风塑造了你们的笃实品格。你们用热情奔放的青春活力，在清华108年的历史画卷中写下了绚丽的一笔。在过去的四年中，我们一同见证了奋进的清华不断呈现新气象，变革的清华持续展现新作为，开放的清华主动拓展新视野。在扎根中国大地建设世界一流大学的道路上，自信的清华担当起时代的责任，不断开拓进取、昂首向前。

青年是时代的先锋。一代又一代清华人爱国奉献、追求卓越，成为推动国家富强、民族复兴的中坚力量。在山河破碎的年代，清华学子在“一二·九”运动中发出了“华北之大，已经安放不得一张平静的书桌”的救亡呼声。在改革开放之初，清华人提出了“从我做起，从现在做起”的行动口号。在日新月异的新世纪，“立大志、入主流、上大舞台、干大事业”成为清华人的坚定选择。一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。同学们，你们正处在砥砺奋进的新时代，生逢其时、重任在肩。清华为你们打下了自强的人生底色，你们要做走在时代前列的自强者，以青春之我、赤子之心，接续奋斗、凯歌前行！

自强者，强在自胜。《道德经》有云：“知人者智，自知者明，胜人者有力，自胜者强。”真正的强者，不以战胜别人为目标，而以超越自我为追求。1914年11月5日，梁启超先生在清华发表题为《君子》的演讲，勉励清华学子“摈私欲尚果毅”，“见义勇为，不避艰险”，进而“挽既倒之狂澜，作中流之底柱”。自强者要主动克服自身的弱点和不足，努力完善自我、提升自我，不断成就更好的自我。

自强者永远以国家至上，以人民为先。俄国作家果戈里曾说：“为了国家的利益，使自己的一生变成有用的一生，纵然只能效绵薄之力，我也会热血沸腾。”今年90岁高龄的“两弹一星”元勋周光召学长，1946年至1952年在清华大学求学。上世纪60年代初，正在国外工作的周光召毅然放弃已取得重大突破的理论物理研究，回国参与原子弹研制。他参加领导了爆炸物理、辐射流力学、高温高压物理等研究工作，为我国国防事业和科学事业作出了杰出贡献。同学们，希望你们永远把祖国和人民放在心中最崇高的位置，在服务祖国、人民的奋斗中绽放自我。

自强者永远不惧风雨，在逆境中始终保持奋进的姿态。奋斗的道路从来都不会一帆风顺，真正的强者总是在挫折中不断奋起、永不气馁。你们之中的本科生特等奖学金获得者江国琛同学，承受着父母身患重病、家庭经济困难的巨大压力，始终坚定自立自强的信心。他学习刻苦、进步显著，曾在学校的资助下赴斯坦福大学进行暑期研修并取得优异成绩。他饮水思源、热心公益，成为了一名清华大学五星级志愿者。你们之中的宫克威同学，曾为清华夺得11个冠军，去年代表国家参加雅加达亚运会并获得男子十项全能第四名。其实，他在入学之初的运动成绩并不理想，但他每天坚持训练，风雨无阻。今天，他没能来参加毕业典礼，因为他正在意大利那不勒斯世界大学生夏季运动会的赛场上全力拼搏。同学们，让我们为江国琛和宫克威点赞！也为你们每一个人过去四年的成长成熟和你们呈现出的自强精神点赞、喝彩！

自强者永远以创新为矢志不渝的追求，总是满怀“虽九死其犹未悔”的壮志豪情。当今世界正处于百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾。在这个蕴含无限可能、充满无限挑战的大时代，创新精神是自强精神的最好体现。要自强，必创新；唯创新，才自强。在前进的路上，自强创新是我们直面风险与挑战、战胜困难与挫折的坚定姿态。同学们，希望你们将自强不息的精神融入对创新的不懈追求之中，努力破解时代难题，服务国家发展，促进人类福祉，为建设更加美好的世界贡献出全部的热情、智慧和力量。

“未逢黄石书谁授，不坠青云志自强。”刚健自强是清华人永远的精神气质。新时代的清华人要自觉听从历史的召唤，不断超越自我，厚植家国情怀，无畏艰难困苦，敢于引领创新，扬自强之精神，做中流之砥柱！

亲爱的同学们，今天是一个让人眷恋的日子。我希望你们记住，清华永远是你们温暖的家。欢迎你们随时回家！

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