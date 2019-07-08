首届全国艺术英语教学研讨会举行 推动高素质艺术人才培养

人民网北京7月8日电 （记者 郝孟佳）首届全国艺术英语教学研讨会暨中国艺术英语专业分委员会成立大会近日在中国戏曲学院举行。中国戏曲学院副院长冉常建说，在全球化大势下的今天，国际间的文化艺术交流往来日益密切，语言技能的掌握、对多元文化的认识以及全球化视角与思维的构建，对于当今的艺术人才来说都显得至关重要。

冉常建表示，当前在国内高校的艺术类学科教学当中，跨文化的学习交流实践活动越发频繁，对于综合型管理型人才的培养越发重视，释放出了艺术行业目前所需要的积极信号。与此同时，高校艺术类学科的英语教学尚存在着如科目重视程度不足、学生学习积极性不高、课程教学推进难度较大等一系列问题，需要行业内同仁的共同关注与积极思考。

中国专门用途英语专业委员会会长蔡基刚认为，艺术专业英语授课教师应通过不同视角传递不同信息，授课内容应更加丰富和有趣；同时，艺术专业大学生应当更加积极地阅读专业文献，通过文献阅读对专业内容及知识结构进行总结。

天津市人文社科重点研究基地天津外国语大学语言符号应用传播研究中心常务副主任田海龙说：“科研、教学与生活是紧密联系在一起的，教师应当对学术研究和教学生活过程中的问题保持‘敏感’；同时撰写学术论文要符合规范，注意文章内容的前后逻辑关系以及摘要、标题等细节问题。”

“大学艺术专业英语教学要注重基础性与专业性的融合，要向多元化、复合型人才的培养理念和方式进行转变，努力培养出懂专业、精外语的艺术人才。”北京服装学院语言文化学院院长张慧琴认为，艺术类院校大学英语教学特色鲜明，需要针对不同专业学生的具体要求，从学校实际情况出发，通过实施分级教学，实现教学内容方面的艺术特色知识补充。

广西师范大学外国语学院副院长周晓玲表示，英语教学应注重学生自主学习能力的培养并充分了解学生的需求，进行混合式智慧教育，重组教材内容、提供课外学习资源，实现个性化教学，从而提升学生的创造性思维。

“无论戏剧、电影、音乐、舞蹈、美术等等，各类艺术形式的作品从创作、宣传到展演的各个环节都难以在完全闭塞的环境中进行，对于艺术领域的从业者来说，无论是将中国艺术向海外传播，还是对外来文化艺术进行吸收借鉴，都很难离开英语这一重要工具。”冉常建认为，英语已是当前全球交流沟通中的一种必备通用工具，英语学习的重要性不言而喻。同时，学习英语的过程也是对西方文化和西方思维认识与学习的过程，对于多元文化的认知与积累，必将回馈在艺术创作和传播的过程之中。

冉常建希望，通过本次会议搭建一个专业的艺术英语教学交流平台，构建一个有效的业内专家学者沟通机制，针对目前高校艺术类学科英语教学环节中的课程设置、教材开发、教师培训、教学方法探索等多个方面进行信息的汇总、观点的交换、思想的碰撞和成果的总结，从而共同推动高校艺术类学科英语教学工作的更上一层楼。

本次研讨会由中国英汉语比较研究会专门用途英语专业委员会、中国戏曲学院主办，中国戏曲学院国际文化交流系承办。研讨会的议题涉及高校艺术类学科专业英语教学中的课程设计、教材开发、教师发展、教学内容与方法改革等多个方面，通过主旨报告和分论坛讨论等形式进行，共有来自全国四十多所院校及机构的一百二十余位专家学者参加了本次会议。

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