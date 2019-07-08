中国科学院大学党委书记、校长李树深：三十年后再相会

中国科学院大学党委书记、校长李树深（中国科学院大学/供图）

人民网北京7月8日电 中国科学院大学2019年度毕业典礼暨学位授予仪式上于7月6日举办，中国科学院大学党委书记、校长李树深寄语毕业生：长城脚下，许一生星辰大海；雁栖湖畔，忆三十春秋家国。今日，母校与你们相约——30年后再相会！

李树深题为《三十年后再相会》的演讲全文内容如下——

亲爱的同学们，尊敬的老师们，毕业生亲友们：

大家上午好！

今天，我们在这里隆重举行中国科学院大学2019年度毕业典礼暨学位授予仪式，共同见证5605名博士生，5308名硕士生以及309名本科生获得学位。我谨代表中国科学院和中国科学院大学，向获得学位的同学们，表示最热烈的祝贺！向培养和陪伴你们成长的老师们、亲友们，表示最诚挚的敬意！

今年，我们首次将学位授予仪式迁址到雁栖湖校区举行。因为，几年前，你们正是从这目及长城之处出发，开启人生进阶之旅；今天，你们学有所成，将从这里走向“家国天下”；未来，希望你们纵横四海，归来仍是少年。

今天，是一段时光的结束。

这段时光记载着你们的梦想、你们的坚持。你们见过凌晨一二三四点钟的北京，保福寺桥南、南沟泥河、玉泉路、怀北庄，不是简单的公交站名，是可以见证你们青春奋斗的坐标；你们穿越雪域高原、沟壑峡谷、瀚海大漠，只为了将珍惜物种、原始生态、未知新奇，带入科研领地、百姓视界。你们尝遍科研百味，体会着苦尽甘来的深意；你们勇闯科研无人区，展现着传奇的创新活力。

正是因为你们和导师们的争分夺秒、全力以赴，体细胞克隆猴、人造单染色体真核细胞、DNA纳米机器人、马约拉纳费米子等9项科研进展，荣登中国科学十大进展和中国科技十大进展两大“榜单”；在日前公布的2019年自然指数排名中，国科大位居中国内地高校第5位，全球高校第19位；在最新的ESI综合排名中，国科大位列国际第85位，保持内地高校第一。这是国科大的荣耀， 更是每个国科大同学、校友的荣耀。今天，让我们一起，为你们多年的努力不懈、倔强坚持，点赞！

当然，科研不是你们生活的全部。你们也能品玩音乐、纵横球场，琴棋书画从未缺席。央视《诗词大会》、《加油向未来》，你们敢于挑战、成绩骄人。你们一不小心就成为了传说中的“斜杠青年”。作为师长，我很欣慰，也为你们自豪。愿你们一路开挂，保持阳光和激情、乐观和豁达，走向出彩人生。

今天，也是一场约定的开始。“相约2049”，是母校和你们的郑重相约。

今年，你们是二三十岁的年轻人，有知识、有力量、有朝气、有活力；国科大已建校40年，正在向全球一流研究型大学迈进；今年，新中国即将迎来70华诞，正处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。

再过30年，也就是2049年，你们大约是我今天的年龄，国科大迈入了当下共和国的年龄，而新中国将迎来诞辰100周年。到那时，你们已然成为这个国家的中流砥柱，国科大也将跻身全球顶尖创新型大学之列，中国将成为世界科技强国，中华民族伟大复兴得以实现。

“爱国、进步，民主、科学”，五四精神星火燎原，绵延至今。数代科技工作者，在“科技强国”的使命中砥砺前行。数学家吴文俊的梦想是，“让外国人跟着我们跑”；“中国巨型计算机之父”金怡濂的梦想是，“让中国高性能计算机的水平提高300多倍”；时代楷模王逸平的梦想是，“做出临床医生首选的新药”；80后研究员王立平的梦想是，“为海洋装备披上铠甲”；“龙芯之父”胡伟武的梦想是，“国产CPU产业化”……他们的梦想，和中华民族伟大复兴的中国梦，同频共振、相伴而行。

今天，我想请你们也来思考——未来30年，你的梦想追求，怎样融入时代发展的洪流？你的价值选择，怎样与国家和民族命运紧密相连？

你们即将走出“象牙塔”。作为校长、老师，也是你们的学长，我希望你们能在未来的人生路上，善于把在学校学到的知识、感悟到的情怀，转化为提升本领的能力、服务社会的能力、永葆朝气的能力。

请保持始终如一的学习力。当代科技日新月异，知识更新不断加快。学习力，是让思维视野、思想观念、认知水平，跟上时代发展的根本保证。虽然你们已经在各自的专业领域取得学位，但请记住，比学历重要的是学习力。请不要停下追求卓越的脚步，不要放松对自己的高标准和严要求。请保持对世界的热情、对探索的期待，勇于走出舒适区，挑战潜力极限，不做“差不多先生”。在日积月累中不断提升本领技能，用工匠精神雕琢事业和人生。

请保持旺盛持久的创造力。科技迅猛发展，比知识本身更重要的是创造力。创造来源于问题，来源于思考，更来源于实践。要敢于打破常规、拒绝套路，保持理性头脑，从固有思维中革新理念，不做“光想青年”，保持大胆试错的勇气。“脚下沾有多少泥土,心中就沉淀多少真情。”希望大家有机会多深入基层，走进贫困地区，贴近百姓民生，了解社会所需，用科技创新能力和成果，向国家交卷、向人民汇报。

请保持不被世俗裹挟的定力。定力源于坚定的信念和矢志不渝的目标。未来社会，比智力更重要的是定力。希望同学们走出校门，像《致加西亚的信》中的罗文一样，守诺、无私、忠诚、尽责。“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”希望同学们在社会中，勇立时代潮头，争做时代先锋； 摆脱冷气，远离“柠檬精”；不为虚浮所惑、不为名利所驱；不进谗言，不沾染暮气、市侩气，在百折不挠中历练“风物长宜放眼量”的气度。

国科大始终面向未来培养人才。今天，我们将你们输送给国家、交还给社会。未来的30年，你们将成为中国自力更生、自主创新的科技领头雁、排头兵。你们将是真正的“强国一代”，你们更将成为母校的自豪。无论何时何地，国科大将永远以校友为荣。

30年后，你会是什么样子？你是否成为了自己想象中的模样？是否遇见了“不可思议”的自己？你为实现“两个一百年”奋斗目标，做出了怎样的贡献？30年后，国科大是怎样一派景象？中国又将是什么样子？放眼环球，她将处于怎样的地位？

“长城脚下 许一生星辰大海，雁栖湖畔 忆三十春秋家国。”今日，母校与你们相约——30年后再相会！

谢谢大家！

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)