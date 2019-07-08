以外国学生之眼“看中国”

展映仪式现场 曹雯/摄

人民网北京7月8日电 2019年度“看中国·外国青年影像计划” （以下简称“看中国”）展映仪式昨日在北京师范大学北国剧场举行。

据了解，2019年度“看中国”共历时90天，汇集来自38个国家42所高校的102位外国青年导演，呈现102部以“时刻·时节·时光”为主题的纪录短片。外国青年导演们在主题引导下，探寻中国人有关“时间”的故事，观察中华文明对于时间观念的辩证思考，尤其是新中国成立70年以来，中国社会的时代变迁和历史成就及其背后的文化理念、风俗观念和价值体现。

北京师范大学副校长周作宇表示，希望中外青年今后能继续保持联系和沟通，做文化交流传播的青年使者，把中国文化带到世界各个角落，同时把世界各国的优秀文化介绍到中国，增进中国人民和世界人民间的彼此了解和中国与各国间友好关系的发展。

“‘看中国’的成功既是海内外高校合作的成功，也是各国影视艺术工作者合作的成功，更是世界不同文化和人民之间渴望交流、互相理解的成功。”北京师范大学教授、中国文化国际传播研究院院长、“看中国”创始人黄会林先生表示到。

展映式上播放了6部代表作品，分别是：印度导演普拉加迪什·马里穆图跟随 49岁的残疾自行车运动员展现家庭与梦想故事的《车轮不息》；意大利青年导演安德里亚·瓦莱罗流连重庆“交通茶馆”观察人生百态的《观茶》；以色列导演奥尔·伊扎克·本·兹里昂追寻青海湖畔的“候羚人”葛玉修拍摄中华对角羚的《莽野之目》；韩国青年导演莎拉深入女性剪纸家日常生活，采访祖孙两位励志弘扬传统文化的女艺术家的《大剪小剪》；斯里兰卡导演赫瓦·马杜马·迪利纳·贾纳迪·纳瓦拉特纳深入西安古寺从佛教经典中感悟生命的《大道至简》；美国导演布雷森·艾伦·斯坦迪什用自己新奇的视角沉浸于国家大剧院的建筑之美及人文关怀的《巨蛋》。

“短纪录片是适合网络传播的良好文化载体，有助于不同国家和地区的人们相互分享信息与文化。”央视英语新闻频道高级顾问雅各布·哈塞尔科恩雅各布·哈塞尔科恩直陈所有展映的影片都令人印象深刻，无不展现出中国社会的方方面面。

据悉，“看中国·外国青年影像计划”是由北京师范大学会林文化基金、中国文化国际传播研究院主办的文化体验与影像创作实践项目，迄今已经举办九届，已有来自美国、加拿大、英国等60个国家77所高校610名青年参与，出色完成609部短片，共获100余项国际奖。（曹雯）

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