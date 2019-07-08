国科大万余名研究生毕业 相约三十年后再相会

校长和导师向毕业生颁发学位证书（褚昕岚/摄）

人民网北京7月8日电 6日上午，中国科学院大学2019年度毕业典礼暨学位授予仪式在雁栖湖校区举行，万余名学生顺利毕业并正式获得授予学位，其中包括5605名博士、5308名硕士及309名学士。

据悉，这是中国科学院大学建校41年来，首次在雁栖湖校区举行学位授予仪式。来自长春、沈阳、上海、武汉等地80个研究生培养单位的1100余名学位获得者代表依次走上典礼台，接受校长和导师们拨穗。今年，国科大共授予5605名学生博士学位，其中包含190名博士留学生；共授予5308名学生硕士学位，其中包括148名硕士留学生；授予309名本科生学士学位，其中7人获得双学位。

“未来的30年，你们将成为中国自力更生、自主创新的科技领头雁、排头兵。你们将是真正的‘强国一代’，你们更将成为母校的自豪。”中国科学院副院长、党组成员，中国科学院大学党委书记、校长李树深院士寄语毕业生，希望同学们保持始终如一的学习力、旺盛持久的创造力、不被世俗裹挟的定力，因为比学历重要的是学习力，比知识本身更重要的是创造力，比智力更重要的是定力。

发言中，李树深与毕业生深情约定：“长城脚下，许一生星辰大海；雁栖湖畔，忆三十春秋家国。今日，母校与你们相约，30年后再相会！”

毕业典礼上，中国科学院大学党委副书记高随祥宣读了中国科学院大学2019年度优秀毕业生及优秀博士学位论文表彰决定。李树深为“优秀毕业生”代表和“中国科学院优秀博士学位论文获得者”代表颁发了荣誉证书。"无论毕业后去向何方、从事何种工作，都会将个人需求与国家需求紧密结合、将个人发展与国家发展紧密相连，把汗水洒满服务国家、造福社会的奋斗之路。"2019届博士毕业生代表、心理所博士曹倖在发言中郑重承诺。（李依环 褚昕岚）

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