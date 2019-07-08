危急关头！大学生用所学知识救人

原标题：长春中医药大学学生路边救人

7月6日上午9时左右，在长春市142路公交车上，突然传出紧急呼救声，“师傅快停车，有个女孩晕过去了！”此时，长春中医药大学研一学生崔梦影恰好也在这趟车上。听到呼救声后，崔梦影朝声音方向跑去，看见一个年轻的女孩脸色发白，瘫倒在座椅上，被一位阿姨扶着。崔梦影立即和这位阿姨，以及另一位爱心女乘客把发病的女孩扶下车，放平在地上，进行紧急救治。

“当时，女孩出现了手脚发麻、呼吸急促、意识不清的症状。”崔梦影回忆说。她赶紧跪在马路上按压女孩的人中穴、以及手部和头部的相关穴位。她一边按摩一边安慰女孩，“不要担心，我是医学生。”

穴位按摩持续了十几分钟后，女孩的情况有所好转，呼吸开始平稳、慢慢恢复了意识。女孩告诉崔梦影，她是来找朋友的，朋友就在附近等她。崔梦影打电话联系了女孩的朋友。

女孩的朋友赶到后，崔梦影和周围的爱心市民一起把女孩送到了马路边的一家商店里，继续进行按摩救治。又过了二十多分钟，女孩意识完全清醒，脸色也恢复正常。看到女孩脱离了危险，崔梦影才放心离开。

崔梦影没想到自己的举动会被围观的市民用手机拍下来。“当时只想着救人，注意力高度集中，脑子里回想着在学校学过的急救技能。”崔梦影说。

以前，崔梦影曾听老师讲过自己学校里的学长和学姐们勇于救人的事迹，心里很是佩服。“碰到晕倒的女孩，自己本能就冲上去了。”崔梦影觉得，能够用自己所学帮助别人是很有意义的事。

据了解，近年来长春中医药大学学生中经常涌现见义勇为的事。火车上救孕妇的该校研究生余昌光、旅途中救人的研究生殷楠、海滩救人的沈瑞、以及在轻轨车和高铁上救人的多名学生等。“他们用行动诠释了医者仁心，展示了学校立德树人的不懈追求。”长春中医药大学党委宣传部部长张吉评价说。（中国青年报·中国青年网记者 王培莲）

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