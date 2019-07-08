清华学生代表张薇：用一年不长的时间，做一件终生难忘的事情

清华大学/供图

昨日上午，清华大学2019年本科生毕业典礼在该校东大操场举行。学生代表，清华大学工业工程系毕业生张薇在发言中表示，“我也始终记得曾经想为教育事业贡献力量的懵懂初心。推研成功以后，我决定延迟入学一年，加入清华大学研究生支教团。清华培养我们成为‘肩负使命、追求卓越的人’，父母希望我不忘‘饮水思源’，朋友们希望我做自己真正想做的事，而我想‘用一年不长的时间，做一件终生难忘的事情’！”

致辞全文如下：

尊敬的各位老师、亲友、来宾，亲爱的同学们：

大家上午好！我是工业工程系的张薇，非常荣幸能够作为2019届毕业生代表在这里发言。

几年前，因为清华园，我们遇见了彼此。不经意间，清芬园开张了，食堂的餐勺换了，学堂路两旁的树长出了新枝，我们也成长为了更好的我们。我总觉得我们这届学生是幸运的，我们共同见证了艺术博物馆的落成，看到了苏世民书院招收第一批学生，目睹了第一批00后进入校园，还认识了前不久发现的古墓“校友”……几年来的点点滴滴，在离别瞬间涌上心头，此时此刻，首先想说的还是感谢，谢谢所有关怀我们、鼓励支持我们的师长与亲友们，谢谢你们！

我来自甘肃镇原——一个黄土高原上的国家级贫困县，交通不便，教育资源有限，经济相对落后。犹记得第一次去省城参加物理竞赛实验环节，我甚至没有见过比赛所用的仪器，当我终于找到仪器开关时，实验时间已经到了。那是我第一次意识到不同地域的教育差异如此巨大，短暂的失落也在我心底埋下了改变家乡教育现状的种子。

经过高中三年的拼搏，我幸运地成为了这个园子里的一份子。邱校长在开学典礼上就告诉我们：“清华学生要具有理想主义精神”，要“听从内心的召唤，突破现实的羁绊，追求有意义、有价值的人生目标”。四年的大学生活告诉我，实现人生目标的关键是：能坚持、有担当。

坚持，就是身处低谷仍心怀希望，困难重重仍坚定前行。

因为基础薄弱，我时常陷入自我怀疑。微积分作业要比别人多花三四倍的时间，竞选班长不成功，报名实践支队长也失败了，仰卧起坐100分只拿到了20分……《平凡的世界》里孙少平说：“一个平凡而普通的人，时时都会感到被生活的波涛巨浪所淹没。你会被淹没吗？除非你甘心就此沉沦！”

我们都曾经历各种各样的困难挫折，曾在漫漫长夜中苦苦思索，在无人的角落里放声大哭，但只要咬牙坚持，生活就会给你惊喜。后来，我参加了辩论赛，和小伙伴一起获得了“辩论好声音”的冠军；我的仰卧起坐及格了，当上了班长也开始指导实践支队，还顺利拿到了学业优秀奖学金。

我没有辜负自己当时在日记中写的那句话：“无论如何，不许退缩，不许不努力，决不许放弃。”我们不会被困难打倒，咬着牙含着泪，也要坚持到最后一刻！

担当，就是要铭记清华人的家国情怀，不忘初心，坚守理想。

2017年在甘肃特困镇殷家城的一间土窑洞里，我遇到了1位母亲和她的3个孩子。母亲不识字，父亲意外离世，家里只有一张桌子，没有台灯，但姐弟仨却学习得无比认真。我至今忘不了母亲的手足无措，忘不了孩子衣服上的破洞和眼睛里的光，我知道我应该做些什么。

经过我们的努力，这个困难家庭最终得到了北京一家公益组织的长期学业资金支持。在过去四年里，我曾前往甘肃、云南、陕西、内蒙等多个省份开展了8次公益实践。我开始意识到，清华人有责任去关注社会，我们的努力真的具有点燃星星之火的力量！

家国情怀体现在清华人坚定的毕业选择上。教育研究院的沈晓东学长在毕业后前往安徽省金寨县担任小学校长，致力于困境儿童的救助和教育；今天和我们一同毕业的来自新闻学院的仁增顿珠走出青藏高原后又坚定回去，毕业后将在藏北草原当一名基层工作者；还有法学院的胡凯，毅然从军入伍，誓要为强军梦贡献力量……在万千选择面前，他们放弃了外人眼中的“最优解”，跳出了生活的“舒适区”，走向了祖国最需要的地方。

我也始终记得曾经想为教育事业贡献力量的懵懂初心。推研成功以后，我决定延迟入学一年，加入清华大学研究生支教团。清华培养我们成为“肩负使命、追求卓越的人”，父母希望我不忘“饮水思源”，朋友们希望我做自己真正想做的事，而我想“用一年不长的时间，做一件终生难忘的事情”！

岁月不居，未来可期。我们不仅有坚定不移的决心，果敢刚毅的品格，更有家国天下的情怀和为理想不懈奋斗的一腔热血！我们永远不会忘记心底的热爱与热泪盈眶的感动。感谢清华给我们更加有力的翅膀去翱翔天际，我们将不忘初心坚守信念，乘风破浪直济沧海！

谢谢大家！（中国青年报·中国青年网记者 叶雨婷）

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