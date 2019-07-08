惜别水木清华：清华大学举行2019年研究生毕业典礼

人民网北京7月8日电 清华大学2019年研究生毕业典礼6日在东大操场举行，5500余名毕业研究生参加典礼，承载着学校和师长的谆谆嘱托，踏上人生新的征程。清华大学校长、校学位评定委员会主席邱勇寄语2019届毕业研究生：丈夫秉壮节，自信无终穷。

图为清华大学校长邱勇在毕业典礼上讲话 （学校供图）

“在民族危亡、国家贫弱之时，需要有人挺立风骨、奋不顾身；在实现中华民族伟大复兴的关键时期，更需要你们秉苍松之节、立浩然之志，不断涵养自信、坚定自信，努力拼搏、勤勉向上，在这个伟大时代里书写人生的壮丽篇章！”邱勇叮嘱同学们，要在不断汲取历史文化养分的过程中涵养自信；要在不断战胜困难和质疑的过程中坚定自信；要以开放自信的胸怀升华人生境界。

“清华人的勇敢从容以及浓厚的家国情怀，将是我们这一生最大的精神财富！”航空学院2014级博士生方耀鹏表示，雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。新时代勇敢的清华人不忘初心、肩负使命、追求卓越、胸怀天下。未来会将自身发展同国家富强、民族复兴乃至人类文明进步紧密结合在一起，为祖国健康工作至少五十年！

图为清华大学2019年研究生毕业典礼现场 （学校供图）

据悉，此次毕业典礼上， 2279人被授予博士学位，5728人被授予硕士学位。其中，70名博士毕业生荣获“清华大学优秀博士毕业生”称号， 94名硕士毕业生荣获“清华大学优秀硕士毕业生”称号。（熊旭、王子文）

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