紧抓核心素养让教师发展有奔头

近年来，国家高度重视学前教育，学前教育获得了高速发展，这也给新时代的幼儿教师不断提出新的要求。教师专业成长是落实保教质量的根本，幼儿园应始终将教师的发展放在首位，我们探索建立的提炼核心素养、分层分类培养教师的幼儿园教师队伍建设机制，在我集团下属3所公办园中显现出了制度优势。

以“育人目标”提炼核心素养

《幼儿园教师专业标准（试行）》对幼儿教师的专业发展提出了规范性要求。近年来，面临全国普遍存在的教师队伍年轻、成长梯度存在一定的断层、师资流动性较大等状况，我集团在办园理念上突出“以爱、以美，陪伴孩子慢慢长大”，形成“在生活中生长”的课程理念，确立了培养“懂爱、会爱；尚美、创美”的幼儿，提炼出以自理、创造、探索能力和主动、分享、热爱品格为导向的集团幼儿核心素养。

那么，什么样的教师才能达成上述育人目标呢？幼儿园确定了培植“以爱相伴，温和而坚定；以美育美，有趣又智慧”的教师，基于能力与品质两个方面，从人与自我、人与社会、人与自然三个维度，提炼出具备“理解儿童、支持儿童、研究儿童”的能力和“悦纳、智慧、和美品格”的素质的教师核心素养，从而支持儿童的全面发展。

围绕着核心素养，如何建设一支具备核心素养的教师队伍呢？

以“文化认同”抓好职前培训

为帮助新入职教师熟悉集团历史、园所管理文化，集团为每位新教师配备《新教师入职手册》，并着力做好岗前培训，培训聚焦对职业道德、集团文化、管理流程、专业思想、团队精神，以及《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教师专业标准（试行）》等纲领性文件的解读与学习，让新入职的教师有文化认同感，对岗位有清晰的认识和了解。

以“立足岗位”落实分层培养

我们集团根据工作年限和工作业绩，将教师依次分为成长型、成熟型、经验型。成长型教师，聚焦在规范一日常规、主题网络设计、观察儿童方法等方面的学习与提升；成熟型教师，聚焦在班级文化建设、游戏活动设计、解读儿童、课程建设等方面的提升与夯实；经验型教师，聚焦在以儿童为中心的游戏活动设置、园本课程建设等方面的能力升级。

一方面，坚持“集团研培保基本，园区研培促特色”的方向，其中，集团注重全体教师儿童观及教育观存在的问题，主要研讨各园区教师共同性问题，如解读儿童、主题课程网络设计等；园区则根据园区特色和教师队伍情况，设定教研内容，如早操编排等。另一方面，根据教师个性发展需求，实施“私人订制”研培机制，比如，我们集团7位男教师成立了“男教师联盟”教研组，我们把热衷戏剧的教师组成戏剧教研组，此外还有机器人、创意美术、早期阅读等根据教师个性形成教研组。

以“公开公平”把好选人用人关

让教师的成长看得见，让教师的明天看得见，我们集团建立了公开、公平的选人用人机制，充分给予集团一线教师个人成长平台。拟定集团中层干部竞聘方案，通过公开竞聘，让想做事、能做事的教师，实现自己的职业规划。

此外，集团鼓励教师积极参加各级各类教师专业能力评比及评优选先活动，为教师争取展现的机会。仅2018年，集团有6名教师相继在国家级、省级、市级、区级学术研讨会、业务研讨会上作交流发言或课例展示，4名教师加入市级、区级不同的研究团队。通过承担各级各类的专业交流，让教师的成长看得见，获得职业的成就感！

教育在于自醒，文化在于自觉。在提炼教师核心素养，明确教师队伍建设目标后，我们通过搭建平台、拓宽通道、分层培养、个性成长，激发了教师队伍的活力和内驱力，更好地满足了幼儿园教育发展的需求。（王霞 徐颖）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)