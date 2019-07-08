原标题：本科生闯科研丛林，如何走出尴尬

“我第一次进课题组，听组会，就跟刘姥姥进大观园一样。”北京一所高校的大三学生张萌（化名）说。

像张萌一样，本科生参与科研，加入课题组，走进实验室，正变得越来越普遍。2018年9月，教育部发布的《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》指出，推动国家级、省部级科研基地向本科生开放，为本科生参与科研创造条件，推动学生早进课题、早进实验室、早进团队，将最新科研成果及时转化为教育教学内容，以高水平科学研究支撑高质量本科人才培养。

在这一背景下，勇闯科研丛林的本科生越来越多。尽管初衷积极、动力充足，但真正走入科研丛林之后，不少本科生有些迷茫，一些带本科生做科研的导师也心存困惑。到底本科生应该如何做科研，大家似乎都在摸索。

本科生做科研应解决三大问题

本科生做科研应该如何定位？这是学生和导师首先要回答的问题。

“科研的定义是什么？”在北京读大三的学生殷硕（化名）给自己设问：“首先你得搞明白，做科研、跟组会和打杂有没有区别。”

殷硕大二就“幸运地”进入了一个代谢组学方向的课题组，他理解，“做科研”一般是指自己手里有课题或者正在申报课题，以目的为导向去和导师联系；“跟组会”是学习课题组现在的研究方向，接触学界前端知识；那些文献整理、养小白鼠、刷试管的工作则是“打杂”。

他所在学校实行本科生导师制，“推动本科生进实验室是大势所趋”。殷硕观察，做原创性研究工作的本科生少之又少，仅仅跟组会和纯打杂的则大有人在，不过在他看来，所谓“打杂”和所谓的“做科研”其实是分不开的，“这是个过程”。

但还有一些“打杂”的本科生对现状不太满意。在河南一所高校读基础医学专业的李竞奕（化名）说：“进实验室就是帮导师采标本，‘水’了一个学期，啥都不让干。”

其实，一些导师在面对“做科研”的本科生时也有点不知所措。“我经常反思我和学生之间的合作模式。”广州大学工商管理学院副教授皮圣雷觉得，本科生做科研必须先解决三大问题，否则他们在课题组里的处境就会略显尴尬。

首先，本科生大多“不确定今后的路要怎么走”。皮圣雷认为，由于无法在本科阶段准确地判断出学生以后是否准备做学术，所以从教学方法和态度上都不太好把握，“如果以后他不做学术，按照要求研究生一样去培养他，就可能让他误入歧途，而且拴着人家帮你‘打工’，也不厚道”。

另外，本科生的逻辑思维能力通常不够强。“带本科生做科研基本上就是带着一个‘菜鸟’打副本练级的过程，不能期待他能独立完成任务，应该是导师把任务分解成一个一个简单的环节，并制定清晰明确的操作指引，以及说明导师想要的效果，这样他才可能按照你的要求和指引一步一步完成”。

第三，本科生的学术理论体系不健全，知识储备不足，缺乏理解力和独立思考的能力，这其中有些能力可能需要基础教育来补足。

由于以上原因，皮圣雷总结，带本科生做科研需要有“心理准备”，导师的“无奈”之处也需要被体谅。

本科生到底应该在课题组中承担什么样的任务，充当什么样的角色？导师该如何帮助本科生找准定位？本科生如何将自己的一腔热血转化成存在感和成就感？这是大家目前都在探索的议题。

本科生做科研，期待“师傅领进门”

而在必要的心理建设之后，不少本科生还是一踏进科研丛林就“两眼一抹黑”，急切地盼望明确、具体地指引。

像张萌一样，受访同学回忆起初接触科研时的感受，都觉得自己如“刘姥姥进大观园”般见识短浅，孤陋寡闻，简直“弱爆了”。

文献搜索有如“大海捞针”“英文文献只能看懂连词”“开组会听了一年多才听懂”“写英文论文一天只憋出50个单词”……

由于知识储备不足、英文能力有限、科研思维欠缺等原因，本科生在课题组中很快就认识到自己的弱势地位，面对眼前的几座大山，感到寸步难行。

该如何突围呢？同学们很期待“师傅领进门”。

殷硕虽然早早就进了课题组，但“没人带，就靠自己野蛮生长”。

“老师很忙的，没时间管本科生，不懂就问师兄师姐，再不懂，才问老师。”殷硕说。他形容自己是个“挺要强的人”，“谁还没点焦虑啊，自己克服克服呗”。他自己一点一点啃英文文献，寒假在家写论文经常凌晨两点才睡觉，乐此不疲地上下求索。

在北京一所高校就读的李夏静（化名）也很焦虑，因为结题的日子越来越近，她的实验成果却一直出不来。她和导师的沟通存在严重的问题：“导师虽然告诉了我整个实验的预期成果，但是没有指导实验方案怎么具体设计，我其实一直走在错误的方向上。导师一直鼓励我去尝试，其实我是希望她帮我指一个明确的方向。”

相较前两位同学而言，武汉一所大学物理专业的学生蔡泽琛(化名)在本科期间做科研的过程就非常顺利，而且结果很符合自己的预期。

“导师当然会意识到本科生知识储备不够，在做课题之前就会告诉我们要学什么。”他介绍说：“导师初期的指导能够帮我们快速入门，基本上所有人的第一个科研选题都是老师给的。我的导师直接给出了整个科研课题的路线图，把阶段性成果都先猜测出来了，我的工作就是把中间的过程补充好。等到第二个科研项目的时候，部分选题思路来自我的导师，他还负责帮我联系了校内外专家，同时也参加了很多讨论。”当然，蔡泽琛自己也非常拼，“一天工作12个小时以上是常态，大二的寒假大年三十还在写代码、跑模拟”。

从大二到大四，蔡泽琛已经产出两篇共同第一作者的论文，以及一篇自己为第一作者的论文，并且申请到了国外一所顶尖大学的直博项目。

蔡泽琛觉得适合自己的导师不是碰巧遇到的，而是精心挑选来的。他总结说：“既不能挑那种很多帽子的导师，否则导师的组很大，很难有时间带本科生，也不能挑已经不太参加科研的老师。比较合适带本科生的其实很多都是优秀的青年教师。”

本科生做科研到底需要什么样的导师？学生们都在总结经验教训。有人认为“应该建立一个导师和学生交流的平台”，把导师和同学的交流规范起来。

本科生做科研最重要的是学会“科研思维”

“苦涩，我觉得科研只适合少数人。”李夏静说：“我认清了科研的现实，我发现自己不是很喜欢重复地做实验，去验证，我更希望能够快速看到我的努力所得到的结果。以后我会尽量不走科研这条路。”

李夏静和李竞奕都对科研没有好感，而蔡泽琛却尝到了科研的甜头。那么，是不是每个本科生都应该尝试做科研？本科生应该从科研中获得什么？

皮圣雷一直在思考这些问题。作为导师，他有时候不敢鼓励本科生都去做科研，“可能人家以后不准备做学术，而是准备直接工作”。但反过来想，他也深知做科研的好处。

“社会发展的速度很快，很多教科书已经被超越了，知识可能很快就会过时，因此我们需要教本科生一些‘方法’。而参与科研无疑是最好的‘方法’学习。”

皮圣雷认为，本科生做科研最重要的是学会“科研思维”，再用科研的思维和方法去学习和工作，“不管未来走不走学术之路，这都是他们需要的”。

事实上，皮圣雷的想法在一些本科生身上已经得到了印证。

“科研经历对你产生的最大影响是什么？”

“科研思维！”张萌面对问题脱口而出。她认为，本科阶段做科研的意义不在于做了多少的文章和项目，而是在操作每一个小项目、小课题的过程中，形成的一种认知，这帮助她更了解自己，也更了解这个世界，以便给自己定下一个发展目标。

张萌的老师平时上课时会对大家的科研思维进行训练，有针对性地讲解科研形势、科研手段等，“然后，我们才能形成自己的思路，不断走，错了再回来”。

殷硕也感受到了科研思维的魅力，因而愿意在科研的苦海中继续快乐地遨游。但不同于张萌对科研思维的理解，他给科研思维的定义更接近于“习惯”。

他说：“现在我听一场报告，不只是被动灌输，也会和自己的知识储备相结合，提出自己的问题。而且，这种科研思维已经贯穿在我的日常生活里了，干啥都要理清思路。”

科研思维的价值仿佛已经在师生中取得了一定共识，而其内涵之多样仍旧有待探索。就像解决本科生做科研遇到的其他问题一样，皮圣雷说：“答案不一而足，还在摸索之中。”

中国青年报·中国青年网记者 张茜 实习生 徐司羿 来源：中国青年报

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