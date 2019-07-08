原标题：高中组织收费夏令营，即便“自愿”也不合适

来论

如果中学生参加赴沪夏令营就叫“接轨上海”，那机关干部、企事业单位职工就更应该去“接轨上海”了。

针对近日网民反映盐城亭湖高级中学强行要求高一新生交钱去外地参加夏令营一事，该校副校长薛振鸿对媒体表示，每名学生交费1780元，参加的其实是整个夏令营“营学活动”，“军训、研学”只是整个夏令营活动中的一些项目，“学生可以自由选择去与不去，不存在强制一说”。

若该校的夏令营确是“自由选择”，不愿去的不去也就罢了，家长何必到网上反映。退一步说，就算真的是自愿，于学校来说也并不合适，因为只要是收费的活动，就免不了“营利”的质疑。即便没那回事也应注意避嫌。学校、老师与学生之间存在着一定的事实上的“依附关系”；学校和老师动员了，学生若“不自愿”，至少会有心理负担吧。

在此语境下，校方仍“迎嫌而上”，是避嫌思维不足，还是利益面前顾不了许多？

据媒体报道，包括了“军训、研学”内容的夏令营，亭湖高中委托一家旅行社承办。该校相关负责人称，校方推荐了几家旅行社，具体由家委会自行选择。似乎，校方还是有些避嫌意识的。但事实上，这种校方推荐、家委会定夺机制，仍难以消除利益合作的嫌疑。

关于这次“夏令营”活动的目的，校方给媒体的书面回应称，是落实盐城市委“两海两绿”工作精神和市委、市政府“开放沿海、接轨上海”的工作要求。校方还曾表示，事先已按流程报请教育主管部门并获批准。

但盐城市教育局方面的说法是，并未接到亭湖高级中学的任何申请，市教育局也不允许学校收费组织学生去外地军训。双方说法不一致，那“落实市委工作要求”能是真的吗？

“两海两绿”与“开放沿海、接轨上海”，显然是地方政府制定的经济与城市发展战略，按理说，跟高中教育的关系不会很大。学校组织一次夏令营活动，说是在落实市委工作要求，是否有些牵强。而如果中学生参加赴沪夏令营就叫“接轨上海”，又是落实市委精神，那其他学校是否也应该组织去上海搞些活动。既然学生应该去，那机关干部、企事业单位职工就更应该去“接轨上海”了。

关于亭湖高级中学组织高一新生赴沪参加收费“夏令营”一事，盐城市教育局、亭湖区教育局、盐城市纪委监委等部门已关注到。估计，这次“接轨上海”的“夏令营”或难成行。但不管怎么样，学校不应沾边与学生相关的“营利”活动，而应与学生保持“淡如水”的关系，这种原则理应得到重申与强调。

□蒙柯（媒体人）

(责编：何淼、熊旭)