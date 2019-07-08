北京首批高考录取通知书已送达 本科普通批录取16日开始

原标题：北京高招首批录取通知书昨日送达

北京高招录取工作已经开始，首批录取通知书已于7月7日从北京语言大学发出。 摄影/新京报记者 王贵彬

新京报讯 (记者方怡君 刘洋)7月7日中午,北京高招首批录取通知书从北京语言大学发出。海淀区考生刘诗懿是首份录取通知书的主人，她来自八一中学，今年以文科624分的成绩通过北语提前批次录取到日语（日英复语）专业。

据了解，今年北语在提前批次投放了10个小语种专业，计划招生26人，文理科各13人。其中，录取最高分为文科624分、理科640分。

上午11点半，刘诗懿的通知书被打印出来，由北京语言大学校长刘利签名盖章后生效。随后，录取通知书被装入外封，连同北语本科招生报考指南、资助政策折页等被装入EMS信封进行投递。随着首封录取通知书赠送的还有一封“梦想未来信”，该信将封存下考生此刻的心情和憧憬，寄给4年后的自己。

12点30分，北京市首封录取通知书被送到刘诗懿手中。“北语提前批要求很严格，庆幸自己被最喜欢的专业选中。”刘诗懿说道。

不同于往年，今年北语录取通知书由该校在读学生亲手设计。通知书样式是三折邀请函，以素雅、沉静的绿色为主色调，将各国语言中的“欢迎来到小联合国”的表达组成世界地图。另外，北语还以行李牌作为伴手礼，表达了北语师生对新生加入北语温暖大家庭的期待。

据悉，为确保寄递工作平稳有序，北京邮政速递为各大院校提供定制服务。今年包括北京语言大学在内的31所高校，已全部使用个性化封套。此外，录取通知书邮件由系统实时监控，异常邮件自动预警。考生与家长还可关注【EMS中国邮政速递物流】官方微信服务号（微信号：ems-cnpl）随时查看录取通知书的寄递状态。

【高招录取时间安排】

7月6日至14日，将进行本科提前批录取；

7月16日至21日，进行本科普通批录取；

7月23日至27日、7月28日至30日，分别为专科提前批、普通批录取;

7月21日8时至22日20时，未被录取的统考考生填报专科提前批和专科普通批志愿。

【提醒】

批次录取完成后，北京教育考试院将视高校计划完成情况进行志愿征集工作，将公布征集志愿的专业计划目录。符合分数条件未被录取的考生，根据征集志愿专业计划信息进行填报。征集志愿填报的时间很紧，一般为12个小时，以往多为8:00至20:00。

(责编：何淼、熊旭)