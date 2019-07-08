原标题：本科院校如何办好家政服务专业

冰启

教育部职业教育与成人教育司负责人近日表示，教育部高度重视家政服务人才的培养培训，将引导和鼓励院校加强人才培养，每个省份原则上至少要有一所本科高校和若干所职业院校开设家政服务相关专业。

今年5月29日召开的国务院常务会议，部署了进一步促进社区养老和家政服务业加快发展的措施，鼓励本科和职业院校开设家政服务专业。前不久，国务院办公厅印发《关于促进家政服务业提质扩容的意见》，要求每个省至少有一所高校开设家政相关专业，并着力培育100家以上产教融合型企业，支持家政企业举办职业教育。

本科院校和职业院校开设家政服务相关专业，是适应社区养老和家政服务业发展需求的重要举措。本科院校能不能办家政服务专业？有人质疑本科院校办家政服务专业，其实是把所有本科院校都视为进行通识教育、培养学术型人才的学校，觉得本科院校办家政服务相关专业“不合适”。

进入高等教育普及化时代后，进行通识教育、培养学术型人才的高等院校，最多不到10%，其余90%的高等教育学校，都应该进行职业教育，培养职业技术人才和应用技术人才。按照这一结构，我国大部分地方本科院校，都应该是进行职业教育的学校。我国大多数本科院校之所以都想办学术型大学，不愿意进行职业教育，是因为学校办学想追求“高大全”，而职业教育在很多人看来也较普通教育低人一等。2014年，我国曾出台推动600所地方本科院校转型进行职业教育的战略，但总体看来，地方本科院校转型并不积极。

地方本科院校进行职业教育，其实不是“转型”，而是回归。要让地方本科院校回归职业教育定位，必须对职业教育有正确的认识和定位。在实行职业教育的地方本科院校中，开设家政服务相关专业，培养服务家政行业的职业技术人才，无论从哪个角度看都是合适的。有人认为家政服务很“低端”，不需要本科院校培养，这是对家政服务行业不了解所致。

国家确定了每省有一所本科院校办家政服务相关专业的原则，这属于宏观规划和战略。具体到开设家政服务专业，需要学校结合本校的办学定位、办学条件进行科学论证，不能简单安排某校开设，或者学校只看有政策“利好”就盲目开设。要处理好政府部门宏观引导与学校自主办学的关系，这是保障专业质量、办出专业特色的关键所在。

在具体开设家政服务专业时，需要学校和选择这一专业的学生都摆脱“学历情结”“学历导向”。学校不应把“学家政服务也可获得本科文凭”作为招生卖点，学生也不应以获得一纸本科文凭为目的选择家政服务专业，而要有相关的职业发展规划。以学历为导向办家政服务专业，背离了职业教育定位，容易造成人才培养和社会需求脱节的问题。

开设家政服务专业的本科院校和高职院校、中职学校，都要避免以学历为导向办学，不应就开设家政服务专业进行“中本贯通”“中高职贯通”合作。这些学校之前的合作办学是有必要的，但必须坚持职业教育定位。

从具体办学实践看，我国职业院校以学历为导向办学的情况是比较普遍的。这一方面是因为职业院校参照普通院校办学，没有真正把职业教育办成有质量的类型教育；另一方面则是迎合社会的学历需求，而职业教育迎合学历需求，不可能提高职业教育地位，也难以培养高素质的职业人才。本科院校开设家政服务专业、培养高素质的家政服务人才，应与我国家政服务行业发展形成互相促进的良性循环。

(责编：何淼、熊旭)