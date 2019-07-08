原标题：我国职业院校迎奖助学金“大礼包”

近日，财政部、教育部发布《关于调整职业院校奖助学金政策的通知》（以下简称《通知》），规定从2019年起，扩大高等职业院校（以下简称“高职院校”）奖助学金覆盖面、提高补助标准，并设立中等职业教育国家奖学金。

在扩大高职院校奖助学金覆盖面、提高补助标准上，《通知》规定，第一，增加高职院校国家奖学金名额。从2019年起，将本专科生国家奖学金奖励名额由5万名增加到6万名，增加的名额全部用于奖励特别优秀的全日制高职院校学生，奖励标准为每人每年8000元。第二，扩大高职院校国家励志奖学金覆盖面。从2019年起，将高职学生国家励志奖学金覆盖面提高10%，即由3%提高到3.3%，奖励标准为每人每年5000元。第三，扩大高职院校国家助学金覆盖面、提高补助标准。从2019年春季学期起，将高职学生国家助学金覆盖面提高10%，平均补助标准从每生每年3000元提高到3300元。普通本科学生国家助学金平均补助标准同时从每人每年3000元提高到3300元。

同时，从2019年起，设立中等职业教育国家奖学金，用于奖励中等职业学校（含技工学校）全日制在校生中特别优秀的学生。每年奖励两万名，奖励标准为每人每年6000元。

此外，《通知》指出，应让更多学生享受力度更大的国家资助，使建档立卡贫困家庭的学生优先获得资助。对包括公办、民办在内的各类职业院校一视同仁，确保民办职业院校按规定享受同等政策。（张均斌 张雅婕）

(责编：李依环、熊旭)