“让孩子们树立正确的劳动观和劳动态度”（在一线）

6月6日是中国传统节气芒种。这一天，浙江杭州富阳区富春第七小学的孩子们来到了渔山乡的水稻田里，跟农民伯伯们一起学插秧。孩子们脱掉鞋袜，走进稻田，弯着腰，点着苗，有模有样。

这是富阳“新式劳动教育”实践中的一堂课。从去年开始，富阳全区24个乡镇（街道）推出了以二十四节气为主题的“亲近传统文化，感知节气之美”系列活动。孩子们在与农民一起劳作的过程中，感知节气之美，亲近民俗文化。

“将新式劳动教育融入学校课程之中，让学生树立起正确的劳动观和劳动态度，是我们在一直努力做的事。”富春七小校长章振乐回忆道，2009年学校建校时，网络游戏“开心农场”风靡一时，学校就利用周边的20亩土地，办起了现实版“开心农场”，分给各班承包，同时修建了农具陈列馆、木工教室、中草药种植园、厨余垃圾处理中心等，让孩子们在劳动中亲近自然、回归自然。

如今，“新式劳动教育”在富阳区如火如荼地开展起来。在永昌镇，村民助教热心地指导学生翻土、种黄豆；在洞桥镇，孩子们学习和面揉面、蒸馒头……体验各地丰富的美食，欣赏民间精美的工艺，孩子们尽管有时候手忙脚乱、不得要领，但乐此不疲、收获满满。

全区三年级至八年级学生，都要以学校集体组织模式或家庭亲子组织模式，每年参与1至2次“新式劳动教育”实践体验活动。富阳区教育局相关负责人介绍，目前富阳已成立“新时代劳动教育研究院”，聘请了一批全国、省劳动教育知名专家，并组建起一支劳动教育指导教师队伍。此外，还计划2到3年内在全区乡镇（街道）打造100个“新式劳动教育”实践体验活动精品村，培育1000个“新式劳动教育”实践体验活动示范农户。

“孩子们在参与插秧种田、收割打稻的活动中，亲历每一颗粮食的成长，从而产生出珍惜粮食、尊重劳动、感恩自然的情感，这些体悟都是学校课堂中学不到的。”许多家长表示，参加劳动实践体验活动，孩子们好像一下子长大了、懂事了。

“有时候我问自己，当孩子们走进乡村，究竟能给乡村带来什么？”在与劳动教育打交道10多年后，章振乐对这个问题有着自己的理解：“其一，孩子们在学习传统农业和手工业技能、亲身感受非物质文化遗产之时，传统文化的种子就播撒在了他们心中，文化传承在一定程度上得以实现。其二，小孩子们对有本领、有手艺的农民非常崇拜，内心也会慢慢形成尊重劳动、尊重技能、尊重乡村的价值观念，从而提升乡村文化自信。其三，孩子们在亲历农事活动中，也能唤起他们热爱家乡的自豪感、建设家乡的责任感。

《 人民日报 》（ 2019年07月07日 05 版）

(责编：袁勃)