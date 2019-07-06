清华大学校长邱勇在2019年研究生毕业典礼上的讲话：丈夫秉壮节 自信无终穷

丈夫秉壮节 自信无终穷

——在2019年研究生毕业典礼上的讲话

清华大学校长 邱勇

（清华大学校长 邱勇/学校供图）

亲爱的同学们，老师们，亲友们，来宾们：

今天，是一个特别值得铭记的日子。首先我代表学校向8007名获得博士、硕士学位的同学表示热烈的祝贺！向辛勤培育你们的父母和各位老师致以衷心的感谢！

同学们，你们在清华园度过了难忘的研究生学习时光。此时此刻，我想你们心中会充满对过往的回忆和感动，也会充满对未来的期待和憧憬。你们中来自非洲加纳的吉莫沙（Musa Frimpong）同学曾在非洲联盟委员会工作过两年，在公共管理学院攻读硕士学位期间，担任过清华大学非洲学生协会秘书长，创建了海淀创业园第一家非洲创业者企业。毕业后，他将继续为促进中非经济、文化交流而不断努力。你们中的特等奖学金获得者、化学系博士生倪兵同学，坚持每周6天、每天12小时刻苦钻研，在超细纳米材料的研究上取得了独创性成果。未来他将继续在科研道路上“做别人没做过的事情”。“草木蔓发，春山可望”。清华的春风细雨赋予你们朝气和活力。我相信，进入人生的崭新阶段，你们一定能够迸发出生命蕴含的蓬勃力量，不断跨越新的高度，领略人生更美的风景！

同学们，生命的力量源自于信念，人生的风景取决于选择。你们一定记得校史馆里的巨幅长卷《以身许国图》，这幅作品以万里长城和祖国河山为背景，生动刻画了获得“两弹一星功勋奖章”的14位清华人的崇高形象。他们胸怀“干惊天动地事”的坚定信念，在人生最美好的时候，义无反顾地选择了“做隐姓埋名人”，他们代表了中华民族的气节。“丈夫秉壮节，自信无终穷。”在民族危亡、国家贫弱之时，需要有人挺立风骨、奋不顾身；在实现中华民族伟大复兴的关键时期，更需要你们秉苍松之节、立浩然之志，不断涵养自信、坚定自信，努力拼搏、勤勉向上，在这个伟大时代里书写人生的壮丽篇章！

自信，是基于自我认同、自我确信基础上的信念持守。自我认同是以深入理性地认知自身和世界为前提的，自我确信是经过审慎判断后的自觉意志和价值选择。自信不是凭空产生的、不是盲目偏执的，它来自你们脚下的土地、丰富的人生和开阔的视野，并会成为你们昂首向前的无穷动力。

你们要在不断汲取历史文化养分的过程中涵养自信。历史长河奔流不息，人类创造了灿烂辉煌的文明；各民族扎根于自己的生存土壤，发展了魅力多彩的文化。一个国家、一个民族的历史文化凝聚着本国本民族非凡的智慧和精神追求，是其生生不息、发展壮大的丰厚滋养。历史文化是我们每个人的“根”和“魂”，带给我们的自豪感和自信心会在内心汇聚成深沉而持久的信念。这种深沉而持久的信念将指引我们的人生选择，并驱动我们奋力前行。同样，大学的历史文化深刻地塑造着青年学生的心灵。自强不息、厚德载物的校训和行胜于言的校风赋予清华人独特的气质和风范，百余年厚重的历史积淀和改革创新取得的进展给予清华人源源不断的自信和力量。希望你们在优秀历史文化的薪火传承中培育情怀、涵养自信，勇敢肩负使命、一生追求卓越。

你们要在不断战胜困难和质疑的过程中坚定自信。自信是对内心信念的守护，坚定自信就是让守护信念的力量越来越强大。印度诗人泰戈尔曾说：“危险、怀疑与拒绝的汪洋，包围着人那座小小的确定之岛，鼓动他向未知发起挑战。”这些小小的确定之岛，是孤立脆弱的个体企图逃避冲击和压力而构建的舒适区和小确幸。但这些舒适区和小确幸根本不能让人摆脱现实中的迷茫和困惑。人在一生中，难免会经历信念动摇甚至自我否定的时刻。而勇敢地面对挑战、迎接陌生未来的过程，也是一个人真正树立自信的过程。对真正自信的人而言，困难和质疑往往会激发出更强韧的生命力。1983年，世界着名建筑师贝聿铭接下了法国巴黎卢浮宫的改建设计工作，他大胆引入了玻璃金字塔作为卢浮宫的入口。1984年设计方案向公众展示后，立刻遭受到来自各方面的攻击，被称为“一颗寒碜的钻石”。而贝聿铭始终保持十足的自信，以平和的微笑面对压力。今天，卢浮宫金字塔已被公认为当代建筑艺术最伟大的奇迹之一。人生如沧海行舟，可能会遇到无数的风浪激流和暗礁险滩。希望你们在面对困难和质疑时，做一名自信的水手，牢牢把握前进的方向，向着心中的光辉彼岸坚定航行。

你们要以开放自信的胸怀升华人生境界。开放包容、互学互鉴是人类文明走向繁荣昌盛的必由之路。敬爱的周恩来总理说过，“敢于向一切国家的长处学习，就是最有自信心和自尊心的表现”。世界因开放而繁盛，个人因开放而进步。《论语》有言：“毋意，毋必，毋固，毋我。”主观臆测、刚愎武断、固步自封、自以为是都与自信无关，而只是虚幻的自负自大。自负自大的人容忍不了不同观点、无法正确认识自身。他们或者妄自尊大而目中无人，或者狭隘褊小而闭门造车，或者躺在过去的成绩簿上不思进取。只有真正自信的人才会认识到个体的渺小，才会以谦虚的态度接受批评，才会以开放的心态扩展视野，才会以日新的精神完善自我。希望你们开放襟怀、升华境界，将小我融入大我，在更广大的格局上树立起对国家、对民族、对人类美好明天的强大自信！

同学们，你们要长怀壮节、永葆自信。习近平总书记说：“有了‘自信人生二百年，会当水击三千里’的勇气，我们就能毫无畏惧面对一切困难和挑战，就能坚定不移开辟新天地、创造新奇迹。”在这里，我希望，我也相信你们会不断丰富人生的底蕴修养，磨炼百折不回的意志品质，养成开放包容的胸襟气度，让自信的青春焕发出更鲜明、更耀眼、更恒久的绚烂光彩！

今天是一个让人眷恋的日子，我希望你们记住，清华永远是你们温暖的家。欢迎你们随时回家！

(责编：何淼、曹昆)