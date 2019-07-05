传统文化进课堂 风景别样好

原标题：传统文化进课堂风景别样——来自北京市首届“子曰”传统文化教育论坛的报道

图为教育戏剧课现场 朱琳/摄

诗词、国学、书法、京剧……近几年，传统文化进课堂搞得如火如荼，但效果如何？去年底，北京教育学院发布的《北京市中小学生传统文化教育现状调查报告》显示，六成以上的学校有传统文化课程和教材，但师生都认为学校最大的问题是形式太单一，教师表示自己在传统文化教学过程中能力稍显不足，缺乏相关资源。可以说，如何更好地把传统文化教育融入课程，对于教师来说依然是一个难点和挑战。

近日，由北京教育学院人文与社会科学学院传统文化教育研究所暨“中华优秀传统文化教育”学科创新平台主办的北京市首届“子曰”传统文化教育论坛在海淀区五一小学举行，主题为“传统与现代的会通”，设置的四个分论坛从教育戏剧到古诗群文，从古代文言到经典阅读，展示了教师们在小学至高中阶段传统文化教学的实践与思考，吸引了来自京津冀、山西神池县、山东滨州等地400多位教师参加。

用教育戏剧打开新世界

在教育戏剧与传统文化分论坛，五一小学教师金旭执教的教育戏剧展示课《走近孔子 走进孔子》，带领学生们走进孔子，仰望儒家，鼓励学生“年少立志、于困顿中不忘其志，在自己的人生之路上砥砺前行”。课上，学生们根据《孔子的故事》一书自编、自导、自演了丧家之犬、陈蔡之困、自我斗争、弟子侍坐和穿越时空五幕戏剧，还运用坐针毡、角色代入、内心独白、第四堵墙等教育戏剧方法，对所饰演角色的心理状态和思想情感，进行了深入的分析和讨论。

“现在很多学校都在做戏剧课程，但大多的是课本剧，把情节转化成戏剧来展演，教师在课堂上往往只是一个观众。而真正的教育戏剧是全员参与，教师既是导演也是演员，通过运用戏剧方法与戏剧元素，引导学生在设计好的架构下发挥想象、表达思想，并进行思维碰撞，让学生通过体验人物更深刻地把握文本。”北京教育学院副教授方麟说。

如何引发学生对传统文化的学习兴趣？北京教育学院教授王秀荣以“用教育戏剧打开传统文化教育新世界”为题，介绍了常用的戏剧教学方法。她坦言：“教育戏剧符合孩子最自然的习性，可以通过对故事的阅读、观看、倾听、讨论、表演、实践等多种形式，将教材中蕴含的美德内化为孩子自觉的准则，增强他们对中华优秀传统文化的理解和认同。”

挖掘诗词中的精神宝藏

事实上，教育戏剧中的某些策略在讲古典诗词的时候也可以用上。在古典诗词与传统文化分论坛，五一小学教师吴建欣执教的群文阅读课“三首诗”——《暮江吟·题西林壁·雪梅》，通过诵读的方式，引导学生寻找自己最喜欢的诗句并为其命名，发现诗歌的音韵美和自然美。随后，吴建欣又请学生们以小组为单位讨论作者表现自然美的具体角度，并以半命题的形式带领他们寻找诗歌中的哲理美，最后结合实际生活谈各自收获。

北京市海淀区教师进修学校教研员郝婧坤认为，朗读是孩子进入诗歌作品的一种方式，此次教学实现了真正意义上的群文阅读，整进整出，有分有统，并使学生将课堂所学真正运用到生活中，这是给学生带来的精神宝藏。

据《北京市中小学生传统文化教育现状调查报告》显示，四成以上的教师对“古诗文吟诵教学”有了解，但没有用过。为此，方麟针对古诗群文的教学策略以及课堂结构等问题，以《观猎》《春夜喜雨》《夜雨寄北》等诗歌为例，从时间、空间、时空和意象四个方面深度解读，为教师走进文本提供了多个角度，也为教学提供了更多的工具和方法。

在历史天空中感受经典

“经典节选对于中学生来说是一个难点，尤其《庄子》本身很短，又跟学生的现实生活有一定距离，理解起来比较难，这也是教师使用统编教材遇到的最大问题。”顺义区教育研究和教师研修中心教研员、特级教师刘德水如是说。

然而八一学校教师刘杨的展示课《北冥有鱼》让人眼前一亮。他以华为ARM-Based处理器——鲲鹏920为导入，通过学生的鲲鹏形象配图展示，以及“徙”“鹏”等文字学解析，探究“鲲鹏”的具体内涵；再由节选文本到《逍遥游》全篇，逐步揭示“鲲鹏”与“蜩”等在“有待”方面并无本质区别，从而回溯庄子“齐物”的哲学思想；师生还结合《上李邕》《泊岳阳城下》《渔家傲》三首诗词，共同追索鲲鹏在历史时空中的象征意义；最后刘杨又邀请学生们赋予鲲鹏以新的形象，一同书写鲲鹏新故事，使课堂从古到今，由现实到未来。

“让学生的眼光聚焦在历史天空中，在亲近鲲鹏中，理解经典的文化意义、感受经典魅力，帮助他们从哲学层面上初步地理解：我是谁，我从哪里来，我到哪里去。”海淀区教师进修学校教研员夏满认为，《北冥有鱼》一课从经典文本的基础阅读、还原经典的教学实施、有选择性的纵深阅读和关联生活的教学实施等维度，使我们对“文化经典的节选文章怎么教”的话题有了新的思考。

透过思辨视角理解人物

经典阅读是传统文化教育的重中之重，八一学校教师王华蓓执教的《红楼梦》整本书阅读展示课——《说不尽的刘姥姥》，通过对“刘姥姥三进贾府”进行回顾和梳理，引导学生从多个角度对其形象进行挖掘，并巧妙地运用清代涂瀛对刘姥姥“殆黠而侠者”的评价，推动学生从思辨视角理解人物形象，围绕“刘姥姥的形象意义”“刘姥姥的社会价值”展开讨论。

“整本书阅读在于推动学生从多个角度、多个方面去探讨问题，在这个过程中，既要有宏观上的把握，又要有微观细节上的分析，要帮助学生掌握正确的阅读整本书的方法。”北京市海淀区教师进修学校教研员、特级教师黄玉慧说，此次论坛名为“子曰”，意味着大家对传统文化都可以发声，教师可以引领学生在课堂上讨论，学生也可以有自己的思考和见解。

每位学生都有文化的基因，而教师要做基因的唤醒人。北京教育学院人文与社会科学学院院长吴欣歆表示，希望加大教师在传统文化教育方面的专业培训和通识培训，推动传统文化教育与现代教育相互融合，开发出更多的传统文化课程，探索出一条传统文化进课堂的新路。（却咏梅）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)