短视频平台要做青少年成长益友

■“短视频与青少年成长”系列评论之一

短视频迅速崛起，满足了青少年的娱乐、自我表达、社交等需求，成为了青少年的重要娱乐方式，且深深浸润到青少年的日常生活中。但娱乐化、碎片化、沉浸化也带来了不少问题，对短视频平台、监管方、家长等都带来了新的挑战。如何降低短视频的负面作用，发挥短视频在青少年教育、娱乐方面的正向作用？为此，我们特别策划了“短视频与青少年成长”系列评论，关注这一话题，敬请关注。

——编者按

近年来，短视频平台异军突起，站在了互联网行业的风口，其快捷的操作和新奇的内容，满足了青少年的娱乐、表达、社交等需求，吸引广大青少年用户。第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，我国网民规模为8.29亿，而短视频用户规模达6.48亿，用户使用率为78.2%。而短视频用户又以青少年群体为主，《2019中国网络视听发展研究报告》显示，在短视频的忠实用户中，30岁以下群体占比接近七成，在校学生群体占将近四成。短视频平台中的青少年用户比例，恐怕要高于大多数的互联网产品。与此同时，青少年沉迷短视频，受不良内容影响的问题也随之而来，短视频发展与青少年成长的关系备受社会关注。

短视频在青少年群体中受欢迎是有原因的，一方面，短视频的内容丰富多彩，满足了青少年的好奇心；另一方面，短视频的参与门槛比较低，青少年不仅是短视频内容的观看者，还是内容的传播者，青少年表达自我并获得即时反馈的需求也获得了满足。从这个方面讲，短视频平台具有正面意义。但是，内容庞杂、泥沙俱下，青少年群体自制力较弱、辨别能力不强，也带来了新的问题，引发家长和社会的担忧与不安。一项针对1974名受访家长进行的调查显示，九成的受访家长觉得青少年沉迷短视频的现象普遍，六成的受访家长担心孩子模仿不良的短视频内容。

影响力意味着责任，影响力有多大，责任就有多大。面对如此巨量的青少年用户，面对家长和全社会对孩子过度沉迷、受不良内容误导的担忧，经历了早期的野蛮生长阶段，做大做强后的短视频平台不能置身事外，必须意识到自身在青少年群体中所能产生的巨大影响，严肃对待自身的影响力和社会责任。只有认识到这一点，才能在内容监管，在青少年保护上真正上下功夫，努力发挥平台的正向作用，与监管部门、家长等多元主体共同营造一个有利于青少年健康成长的短视频接触环境。

今年年初，快手、抖音、火山小视频等平台在国家网信办的指导下，启动了青少年防沉迷系统试点，尝试从产品层面引导青少年良性上网。一旦开启该模式，用户使用时段、在线时长、观看内容及服务功能等均将受限，进一步升级了对青少年的保护。儿童节前夕，国家网信办组织指导全国主要网络短视频平台上线了青少年防沉迷系统，目前已经覆盖了21家视频平台，并形成了行业规范。青少年防沉迷系统是以技术手段引导未成年人合理用网的核心，能够发挥防沉迷的作用，但也存在漏洞。比如启动青少年模式需要自主选择，如何精准识别未经家长监管、选择普通模式的青少年用户，将其自动切换到“青少年模式”？如何防止青少年通过登录其他账户等其他方式“反制”防沉迷系统？对此，既要求家长加强对孩子的引导和管控，也需要短视频平台在实践过程中查漏补缺，进行技术探索和升级。

短视频平台五花八门的内容中，有对青少年有意义的知识和技能类内容，但也有娱乐化、碎片化的内容，既不利于完整知识体系构建，也有可能对青少年形成误导，这种担忧也是公众对短视频的另一关切。避免碎片化、娱乐化、劣质化内容对青少年产生不良影响，要求短视频平台运用技术的手段，屏蔽对青少年身心健康不利的内容，同时，加强人工内容审核。短视频平台大多依赖算法这一技术模式，技术本身没有价值观，但是算法背后的人有价值观。针对算法推荐出现的问题，应通过修改现有算法规则，为算法“输入”正确价值观，用“道法”支撑算法，优先推荐正能量作品，成为青少年成长的益友。

成为青少年成长的益友，短视频平台还要发挥自身的优势，从源头上注入更多有价值的正向内容。一份数据显示，截至今年6月，抖音平台上青少年教育类内容短视频超过547万，累计播放量超过4752亿。短视频平台上的知识、技能类内容，可以将复杂的知识简单化、将专业的知识大众化，更符合青少年的接受心理，还能够激发学生的学习兴趣，这是短视频内容在教育、知识方面的优势。对此，平台应通过鼓励优质内容的生产，提高短视频内容池的含金量，发挥好优质短视频内容的教育作用。不久前，抖音联合多家机构启动“青椒计划”，鼓励优质内容创作，为优质青少年教育类内容创作者开通5分钟权限，便着墨于此。此前，快手、西瓜视频等平台也在优化内容推荐的方式，向青少年推荐教育、知识类等适合其年龄阶段的视频内容，以期实现寓教于乐的目标。

平台越大，用户越多，影响力越广，责任也越大。关乎青少年健康成长，关乎国家的未来，以青少年为主要用户的短视频平台要有如履薄冰、战战兢兢的责任感。技术是中性的，关键是看掌握在谁的手中，用来做什么。短视频平台要充分利用自身的技术优势、传播优势，发挥教育、引领青少年的正向作用，努力做青少年成长的益友，这不仅是呵护青少年健康成长的必然要求，也是行业长远发展的基石。（杨三喜）

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