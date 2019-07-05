原标题：毕业就业季：摘到果子的人，都是奋力跳起来的那一个

虽然当下年轻人的择业观念发生了很大变化，但踏实、认真却始终是干好一项工作不变的要求。在经历迷茫甚至挫折之后，他们逐渐懂得

“摘到果子的人，都是奋力跳起来的那一个”

7月，又是一个毕业季。告别校园，800余万高校应届毕业生走入职场。

北京某重点高校硕士研究生陈欣泽就是其中一员。经过大半年的选择与被选择，毕业前夕，她与北京一家媒体类事业单位签订了三方协议。专业对口，有户口有编制，陈欣泽说，在她的同学和父母看来，这都是一份很不错的工作。

说这话时，26岁的陈欣泽眼睛里闪过了一丝不确定。和大部分初出校园的年轻人一样，除了一些抽象的词汇，她并不知道即将到来的工作是什么样子。“总要迈出第一步。”陈欣泽笑了笑。

就在毕业季前夕，人民智库一项针对青年人的调查显示，“实现自己的梦想”“干得开心”和“解决社会上长期不能解决的问题”是一份“好工作”最重要的三个标准。显然，随着职场中90后、95后人群的比例升高，新一届年轻人的就业观已与父辈普遍持有的“稳定”“有保障”和“离家近”等原则大相径庭。

虽然如此，面对职场的复杂与多变，与每一代人一样，当今青年也会经历迷茫甚至挫折。最终他们中不少人发现，“没有完美的工作，但可以在工作中成就最好的自己”。

“我高兴”，不是钱能搞定的

记者联系上李思岚时，她正在厦门接受某家国企旗下互联网公司的入职培训。毕业4年，这已经是她的第5份工作。

总结自己的职业经历，李思岚表示，好几次离职都是因为干得不开心。李思岚学计算机专业，毕业那会儿互联网行业发展形势正好，她很顺利地签约到国内一家知名网站做产品运营。起薪高出别的行业一大截，发展前景也不错，李思岚对这份工作充满了期望。

可现实很快给她上了一课。互联网企业人员流动大，入职没多久，李思岚所在项目组的直接负责人离职。由于性格、行事方式的差异，她与新来的领导始终不太合拍。这导致她无法接触到组内核心工作，长此以往，积累了不少压力与委屈。工作未满一年，李思岚选择裸辞离职。

与李思岚相似，龙晗的第一份工作也很“短命”。硕士毕业后，她遵照父母的意愿进入成都一家国有银行工作。旁人看来是一份高收入高稳定性的好工作，但龙晗感受到的却是压抑的氛围和复杂的人际关系。“或许是大机构的通病，同事之间相互猜疑、勾心斗角的事常常发生，不参与其中还会被当作异类。”

不顾家人反对，龙晗以减薪为代价，跳槽进入一家外资银行。“就冲着宽松的工作氛围，我也觉得值。”5年后再回忆当时的决定，龙晗并不后悔。

既要敬业也要择业，是当下许多青年对待工作的态度。相比于60后、70后人群，当下的青年群体对自我的关注程度显然要高许多。梳理多家机构发布的2018年职场跳槽调研报告，记者发现，五到七成的白领或者有跳槽意向，或者已在更新简历寻找工作。“不喜欢工作环境和内容”与“薪酬低”“发展前景不明朗”都并列为促成离职的重要因素。

彰显价值，要靠能力提升

求职期间，陈欣泽也有别的选择。据她透露，还有薪资更高、更热门的一些新媒体行业。但作为新闻专业毕业生，她更希望在初入职场时能得到更专业的历练。几经考虑，陈欣泽还是选择了传统媒体。她告诉记者，自己周边的同学在择业时，大多都将“能不能在工作中得到提升”作为很重要的衡量条件。

趁年轻多学些东西，这不只是应届毕业生的需求。说起自己的第一份工作，李思岚特别提到一个细节：入职半年后，她甚至还不清楚向上级发邮件汇报工作要遵循的格式。虽然每天工作很忙碌，但李思岚发现，自己不过是重复着自实习期间就能完成的内容。“事实上，无论在校时多优秀，进入职场都要从头学起。学不到新东西就可能被淘汰。”由此带来的焦虑也加快了李思岚离职的速度。

在外资银行工作的5年期间，龙晗先后经历了柜员、客户经理助理和行长助理等多个岗位。与级别晋升相伴随的，是她对银行业务的了解与技能的提升。“这是能在日复一日的工作中保持新鲜感和热情的关键。”龙晗坦言，在现任岗位待了一年多，最近她偶尔也会有倦怠感，“看来又该给自己制定一些新的挑战了。”

换了3份工作后，2018年中，李思岚进入一家图片视频网站工作。此后半年，她参与了公司一款新的视频APP从创意到上线以及优化迭代的全过程。由于人手紧张，她一度要承担产品运营、项目管理和数据分析三项工作。“我在此期间学到的东西，超越了之前三年的总和。”

“那款产品最终获得了不错的下载量和日活跃用户数。”李思岚的口吻中难得有一丝得意，她觉得那是自己的价值得到充分体现的一段时间。

摸索平衡点，努力做完美的自己

4年经历5份工作，李思岚想明白了一个道理：没有一份工作是为谁量身打造的。她坦言，过去离职时，总安慰自己是新的开始，下一份工作一定会更好，“但事实上，每个工作都有各自的不如意。”李思岚表示，假如回到刚毕业时，她不会再一时任性就放弃第一份工作。“如果能沉住气，改变和上级相处的模式，或者只是咬紧牙关再撑一撑，可能难处就过去了。”

龙晗表达了与李思岚类似的观点。在以销售为核心的银行业，因为对数据分析等后台工作更感兴趣，龙晗也面临职业发展天花板等问题。但在刚满30岁的她看来，就业不是一件独立于生活和自我需求而存在的事情，“只要这三者能达到基本的平衡，那么这份工作就值得用心去做。”

“在亲身经历以前，很少有人准确地知道自己喜欢什么工作适合什么工作。”职业生涯规划师赵欣最近接到了不少高考学生的咨询，在他看来，虽然当下年轻人的就业选择、就业环境都发生了很大变化，但踏实、认真却始终是干好一项工作不变的要求。“在任何一个时代，摘到果子的人，都是奋力跳起来的那一个。”

在又一个起点上，综合多方面考虑后，李思岚选择了现在就职的国企。接受采访时，她自嘲抓着一手好牌，本应该打出比现在更好的局面。但说着说着，这个乐观的女孩子又笑了：“不过我还有的是时间去探索，以后我一定会争取在工作中做最好的自己。”(罗筱晓)

(责编：郝孟佳、熊旭)