原标题：陕西“继母虐童案”开庭审理 受害男童生父当庭认罪

陕西“继母虐童案”开庭审理

受害男童生父逃跑500多天后当庭认罪

6岁男童被继母虐打至深度昏迷，呈植物人状态，生父却在事后失踪500多天……7月4日，持续受到公众关注的陕西“继母虐童案”在陕西省渭南市临渭区人民法院开庭，受害男童鹏鹏(化名)的生父赵某出庭受审，检方指控其涉嫌虐待罪和遗弃罪两项罪名。

庭审于上午9时开始。虽然为不公开审理，但法院外拉起的警戒线前，早早聚集了部分媒体和关心事件发展的群众。

2018年10月30日，曾多次对鹏鹏实施殴打的继母孙小倩已因犯故意伤害罪、虐待罪，被临渭区人民法院一审依法判处有期徒刑16年。

这一震动全国、触目惊心的陕西“继母虐童案”事发于2017年3月29日。当日，遭到继母暴力殴打、遍体鳞伤的鹏鹏被紧急送医救治。

经检查，鹏鹏伤情危重：75%的颅骨破碎，两根肋骨骨折，双目视网膜和上门牙脱落，心脏一度停止跳动。不仅如此，鹏鹏还存在全身多处皮肤溃烂、长期营养不良、严重贫血等症状。经全力抢救，鹏鹏最终活了下来，但时至今日仍处于昏迷状态。

后经临渭区人民法院查明，事发当日，继母孙小倩以鹏鹏弄脏了床铺为由，对其头部多次实施了殴打，且这样的虐打不止一次。法院同时审理查明：在与继子鹏鹏共同生活期间，孙小倩多次以“不听管教”“独自离家”“偷金戒指”等理由，以绳索、电线捆绑、罚跪罚站等方式，长期对鹏鹏进行虐待殴打，导致其全身多处受伤。

事情的发展继续“出人意料”。2017年7月，在鹏鹏于医院接受治疗期间，正在取保候审的鹏鹏生父赵某却突然失联。经“网上追逃”，2019年1月，赵某在成都被警方抓获。

今年4月28日，临渭区人民检察院以虐待罪和遗弃罪对赵某提起公诉。

根据检方指控：作为鹏鹏的法定监护人，赵某明知妻子孙小倩多次对鹏鹏实施殴打体罚等虐待行为，且在微信上看到孙小倩所发的鹏鹏脸上多处有伤的照片后，仍不依法履行法定监护职责和保护义务，放任孙小倩对幼子进行残忍虐待，致使被监护人受到虐待并被故意伤害，造成重伤一级的严重后果。

同时，在鹏鹏被继母虐待、故意伤害呈植物人状态在医院治疗期间，赵某置重病的鹏鹏于不顾，既不予照顾，也不提供生活来源，不履行抚养照顾义务，将鹏鹏遗弃在医院长达500余天。

今日的庭审中，针对赵某涉嫌的虐待罪和遗弃罪，检方分别给出了“一到二年有期徒刑”及“三到五年有期徒刑”的量刑建议。

据鹏鹏的代理律师邓学平介绍，庭审中，鹏鹏生父赵某对检方指控的两项罪名，均表示“没有异议”。但同时也多次表示，自己对孙小倩的虐待行为并不知情。

对于离开医院失联的500多天，赵某解释称，是因为舆论压力太大，社会有一些误解，自己无法承受，才选择了躲避。但在成都打工生活期间，自己一直通过互联网密切关注着鹏鹏案件的进展。

据知情人透露，庭审现场，鹏鹏生母柴女士曾问赵某，如果被释放，是否愿意照顾鹏鹏？法庭上的赵某情绪激动，多次痛哭，表示“愿意用余生赎罪，一定会照顾鹏鹏，不会再次逃跑”。

柴女士向法院当庭提交了“谅解书”，希望法院能对赵某从轻判决：“毕竟孩子现在最需要的是亲人。希望能让他早点出来，担负起一名父亲的责任。”

据了解，鹏鹏的生母柴女士同时提起了民事赔偿，鹏鹏的继母孙小倩今日也再次出庭应诉。庭审持续约3个半小时，由于民事赔偿部分票据还需进一步核实，法院并未当庭宣判。

由于伤情危重，事发后，鹏鹏先后辗转多家医院救治，但目前仍处于常态化昏迷状态。针对其脑部病情及相关并发症的治疗，仍需要长期过程。

中国青年报·中国青年网记者 孙海华 通讯员 姚欣

(责编：郝孟佳、熊旭)