北京中考成绩揭晓 西城区高分考生最多

原标题：北京中考成绩揭晓西城高分考生最多

新京报讯 （记者方怡君）7月4日上午，北京中考成绩及各区分数分段统计正式公布，根据北京教育考试院公布的统计数据，城六区570分以上的高分考生有19人，全市共25人。其中，高分段考生最多的区为西城，有9人，其次为海淀、通州。

目前考生可登录北京教育考试院网站（www.bjeea.cn）查询成绩，7月7日8时30分至11日17时，考生须进行志愿填报。

西城海淀通州高分数考生较多

北京中考满分580分，其中文化课540分，体育40分。根据北京教育考试院公布的各区分数段人数统计，城六区570分以上的高分考生有19人，全市有25人。高分段考生较多的区为西城、海淀、通州。

其中，西城高分段考生人数名列前茅，有9人，海淀区有6人、通州区4人，东城区、朝阳区、丰台区、石景山区、怀柔区、延庆区各1人。

今年，北京各区中考生人数最多的为海淀区，为12326人；其次分别为西城区（6457人）、朝阳区（5797人）、东城区（5117人）。

记者统计发现，500分及以上人数占各区考试人数过半的分别为西城区、朝阳区、东城区、海淀区、通州区、石景山区。西城区500分及以上的学生为4630人，占该区比例达71.71%，朝阳区66.64%、东城区65.14%、海淀区59.41%、通州区54.24%、石景山区50.78%。

志愿确认单考生和家长须签字

随着分数的揭晓，志愿填报也将拉开序幕。7月7日8时30分至11日17时，考生须登录北京教育考试院网站进行志愿填报，截止时间后不能对志愿进行修改。7月12日考生及家长按照学校要求完成志愿确认工作：考生和家长本人须在“志愿确认单”上签字确认。

记者了解到，2019年北京市高级中等学校招生录取分提前招生录取、校额到校招生录取、统一招生录取和补录四个阶段进行。被前一阶段录取的考生不再参加后一阶段的录取。

在各阶段录取完成后，考生可登录北京教育考试院网站查询录取结果。据北京教育考试院消息，7月28日，北京教育考试院网站将公布未完成招生计划的学校（专业），未录取考生可到初中学校领取“补录考生登记表”，并于7月28日至30日期间到未完成招生计划学校办理补报手续。

录取方面，7月17日12时公布提前招生录取结果；7月21日12时公布校额到校招生录取结果；7月28日12时公布统一招生录取结果。考生可通过北京教育考试院官网查询。

提醒1

500分以上可报“校额到校”

考生所在初中校有市级统筹（一、二、三）分配名额可以报考市级统筹（一、二、三）在本区有招生计划的学校；或考生所在初中学校有校额到校分配名额可以报考面向本校有校额到校计划的优质高中学校，在达到500分以上可填报校额到校志愿。往届生、回户籍以及外省回京报考考生不能参加。

该录取办法在提前招生录取之后，统一招生录取之前进行。共设8个志愿，每个志愿学校可以填报2个专业。

提醒2

三所学校中招计划有所调整

今年，三所学校的招生计划有所调整。北京四中03专业普通班统一招生计划增至6人，相比去年增加面向北京四中璞瑅学校定向招生2人；北京市育英学校02专业普通班也进行了扩招，02专业招生总计划变更为45人，其中增加面向北京市大兴区兴海学校定向招生5人；因校园改造，今年入读人大附中朝阳学校的学生，上课地址变更为朝阳区北三环东路17号（北京市朝阳区职工大学），改造完成后，学生继续回到原址（朝阳区安华西里一区11号）上课。

提醒3

中招专业加试今明两天举行

今年中招专业生加试时间为7月5日至6日，具有加试资格的学校名单可从《2019年北京市高级中等学校招生简章》上查询。

报考统一招生须加试的专业和提前招生学校的考生，须参加专业加（面）试，加试合格后方可取得该专业录取资格。考生需在规定时间持“准考证”“成绩单”和“2019年北京市高级中等学校招生体格检查表”，到提前招生学校领取《2019年北京市高级中等学校提前招生录取登记表》，并按学校要求进行测试。

(责编：何淼、熊旭)