北京2019年中考成绩出炉 7日开始填报中考志愿

原标题：本周日开始填报中考志愿

教育

本报讯（记者 林艳）昨天，北京2019年中考成绩出炉，北京教育考试院网站（www.bjeea.cn）公布16区及燕山地区考生的一分一段分布情况。今年城六区的高分段分布情况为：570分以上海淀6人，西城9人，东城、朝阳、石景山、丰台各1人。昨天开始，所有考生都可登录北京教育考试院网站查询中考成绩及本区一分一段统计。

按照中考招生日程安排，昨天下午考生便可按学校通知要求到初中校领取成绩单，有校额到校资格且招生考试总分达到500分的考生，可领取“校额到校录取成绩单”。

7月5日-6日将进行招生学校专业加试；7月7日-11日将进行志愿填报；7月中旬-8月上旬为录取阶段。其中，志愿填报将从7月7日8:30-11日17:00期间进行，考生登录北京教育考试院网站进行志愿填报，截止时间后将不能对志愿进行修改。7月12日，考生及家长按照学校要求完成志愿确认工作：考生和家长本人须在“志愿确认单”上签字确认。

北京青年报记者了解到，今年贯通项目提前招生共设8个志愿，每个志愿学校可填报一个专业。考生招生考试总分达到贯通项目最低录取分数线方可填报相关志愿；校额到校和市级统筹招生共设8个志愿，每个志愿学校可填报2个专业，并设置最低录取分数线，考生招生考试总分须达到500分方可填报相关志愿；统一招生共设8个志愿，每个志愿可填报2个专业。报考贯通项目统一招生的考生，招生考试总分须达到贯通项目最低录取分数线方可填报相关志愿。

对于志愿填报的操作细则，昨天北京教育考试院也发出重要提示：考生填报志愿时，各类志愿要从第一志愿开始连续填报，中间不能有“空志愿”；可以填报2个专业的志愿要从第一专业开始填报。考生如果放弃某个已填报的专业或志愿，要将该专业或志愿改为“请选择”。

所有志愿填报完成，确认无误后点击“保存”按钮，系统首先会对填报的志愿进行有效性检测。如果填报的专业不完整或不符合要求，在相应的填报错误专业右侧显示错误提示信息，考生要对存在错误提示信息的志愿进行修改。考生因为体检原因不符合专业填报要求时，点击“考生体检表”链接可以查看该考生体检信息。考生所有志愿信息填报完成并且成功保存后进入“考生志愿信息预览”页面。

按照要求，所有高级中等学校录取的考生，必须参加2019年北京市高级中等学校招生考试。今年北京中等学校招生录取，将分为提前招生录取、校额到校招生录取、统一招生录取和补录四个阶段进行。被前一阶段录取的考生不再参加后一阶段的录取。

在各阶段录取完成后，考生可登录北京教育考试院网站查询录取结果：7月17日12:00公布提前招生录取结果；7月21日12:00公布校额到校招生录取结果；7月28日12:00公布统一招生录取结果。

7月28日将在北京教育考试院网站上公布未完成招生计划的学校（专业），未录取考生可到初中学校领取“补录考生登记表”，并于7月28 -30日期间到未完成计划学校办理补报手续。

(责编：何淼、熊旭)