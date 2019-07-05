原标题：我是落榜了，但我逆袭了啊！

近日，围绕“高考”这一话题的热播剧《少年派》刚刚大结局，恰巧今年高考成绩也在这前后放榜，考上大学的自然是春风得意，那么没考上大学的就一定要愁云惨淡么？

当然不至于，条条大路通罗马，古代这些著名落榜生用亲身经验告诉你：人生的路往往是从低谷才开始算作是起点，遭遇过挫折的人生，一旦逆袭，结果总是会超出想象。

罗隐

【十上不第，写小品文成为文坛意见领袖】

在唐朝，假如一个诗人没有落过榜，反而会在这段文学史里显得有些格格不入。但连续落榜十次这种事，也就罗隐才干得出来，难怪他能写出“今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁”这样的诗句。

连续落榜十次，是科举太难，还是才华不够？

相反，罗隐与大多数著名诗人一样，从小就以才学出名，诗和文章都很出众，为时人所推崇，就连当时的宰相郑畋和李蔚都很欣赏他。按理说，罗隐实力是有的，名气是有的，人脉也是有的，那么为何会落个“十上不第”的下场？

问题就出在罗隐不会写高考作文，总是不按照范文的套路出牌，时不时地还要讽刺一下社会，字里行间都透露着狂妄。阅卷老师一看就头疼，直接给他打了个不及格。

就拿他某次落榜举例：那年罗隐投考，正遇旱灾，皇帝下诏求雨做法。罗隐又上书进谏，说水旱灾害是和天地一样共存的，无法立即消除。皇上啊，您不用心祈祷，而且你的思路还很清奇，先皇和大臣们都不能解决的问题，你竟然指望几个无名之辈来做做法就解决了，您是来搞笑的么？

皇上看着不大高兴，没理他，所以他就落榜了。

以此为例的落榜经历比比皆是。

罗隐并不是没有意识到自己的问题，但他是个很有个性的人，一定要坚持做自己。在被戴上了“十上不第”的帽子后，罗隐不再强求了，开始做自媒体，开了个公众号叫《谗书》，专业写讽刺小品文。

他的讽刺小品文成就极高，堪称古代小品文的奇葩，嬉笑怒骂、涉笔成趣，显示了他对现实的强烈批判精神和杰出的讽刺艺术才能。用他的话说就是“愤懑不平之言，不遇于当世而无所以泄其怒之所作”，字字句句都透着罗隐的那一颗赤子之心。

连续十次没考上大学又如何？

千百年后，这个当年的文坛意见领袖，这个写《谗书》的大V，仍然在持续拥有着千百万粉丝。

李时珍

【三次落榜，行医多年著成《本草纲目》】

与如今很多家长一样，自己干哪行，就觉得哪行辛苦，总不希望孩子走自己的老路。出身于医学世家的李时珍曾经一度被要求通过科举考试获取功名，从而走上仕途，实在不行再学医。

然而李时珍在考中秀才后，考运就很差，连续三次落榜。

好在科举考试不是李时珍的执念，李时珍的父亲也懂得“事不过三”的道理，全家举人梦破碎后，李时珍开始学医。兴趣是最好的老师，不出四年，李时珍就已经在医学的领域里如鱼得水，可以独自行医，并且医名日盛。

据说李时珍在行医的那些年里，坊间流传着许多他的传说，比如把死人诊活：一个产妇已经被宣布死亡了，但李时珍正巧路过，发现棺材里正往外流血。李时珍看是鲜血，不是淤血，于是断定这个产妇没死，往其胸口上扎了一针。这名产妇就活了过来，没过多久，还生下了一个健康的孩子。

又比如把活人诊死：某天一家药店老板的儿子大吃大喝后，纵身翻越柜台，请李时珍给他把平安脉。结果李时珍告诉他，你内脏已经受损，三个时辰后必死，赶紧回家去。果不其然，三个时辰一到，药店老板儿子就身亡了。

在李时珍33岁那年，还曾因为治好了富顺王朱厚焜儿子的病而医名大显，被武昌的楚王朱英裣聘为王府的“奉祠正”，兼管良医所事务。五年后，李时珍又被推荐到太医院工作。授“太医院判”职务。又过了三年，李时珍又被推荐上京任太医院判，然而他仅仅任职一年，就辞职回乡。

辞职回乡的李时珍先是坐堂行医，后又总结自己十年行医以及阅读医籍的经历，发现古代本草书中存在不少错误，决心重新编纂一部本草书籍。就这样，李时珍以《证类本草》为蓝本，参考了800多部书籍，期间还多次离家外出考察，踏遍了山山水水，弄清了许多疑难问题，这才有了被称为“中国的百科全书”“东方药学巨典”的医学巨著《本草纲目》的诞生。

冯梦龙

【落榜十几次，创作小说成为畅销书作家】

冯梦龙出身士大夫家庭，与兄冯梦桂、弟冯梦熊并称“吴下三冯”，然而这样一个才华出众的人，却在科举考试中屡次碰壁。

在他人生的前四次落榜后，好歹还可以不服气，还可以“知耻而后勇”。然而比较羞耻的是第五次，冯梦龙与弟弟一同参加考试，结果弟弟考中了秀才，自己却依然落榜。

冯梦龙心想：我要越挫越勇，就算是轮运气，也该轮到我了吧？

然而，接下来的十几次考试中，运气还是没有轮给他，等待他的依旧是落榜、落榜、落榜……连个秀才都没有考中，冯梦龙跌入了人生的谷底，他又想：考场失意，情场总会得意吧？

原以为与歌姬侯慧卿的相遇会成就一段佳话，冯梦龙对这个风尘女子倾注了太多的感情，却不曾想数年后，侯慧卿决绝地嫁给了一名富商，从此杳无音信，这也太现实了。为此，冯梦龙还大病了一场。

大病初愈后，冯梦龙又开始准备科举考试，连续几年考下来，依旧是榜上无名。

或许是在一瞬间，冯梦龙忽然与自己和解了：人生已经到了三十多岁，这一生不能只为科举考试而活吧？

好歹也是江南才子，没有功名，不如写点作品。于是冯梦龙一边整理各种街头话本，一边尝试着创作短篇小说。没想到，他的处女作《喻世明言》一面世就大卖，居畅销书榜首，好评如潮，每天捧着书排队请“冯老师”签名的读者不计其数。

很久没有成就感的冯梦龙一下子被激发了创作的热情，一口气又写了两本书，分别是《醒世恒言》《警世通言》。因为有着前一本书的热度，后两本书更是卖得热火朝天，冯梦龙的名气与日俱增，一下子红了！

因为是当红的畅销书作家，地方政府作为表彰，举荐冯梦龙为贡生，当了个七品芝麻官，也算是满足了冯梦龙的执念。

左宗棠

【三次落榜，研习兵法终成著名军事家】

想当年，左宗棠是花钱买了个秀才资格，才得以参加长沙乡试。原本试卷被考官胡鉴批了个“欠通顺”，明摆着落榜，却不曾想发榜前，皇帝突然给湖南增加了六个举人名额，而考官胡鉴在此时突然猝死，左宗棠在一片争论中，过了关。

大概是运气用完了，往后三次，左宗棠都是落榜。

左宗棠是个极有个性的人：考不上拉倒，老子回家种地去。

然而举人的身份让左宗棠上下两难，捐官没钱，单是种地又不甘心，又正好该是成家的年龄了。思来想去，左宗棠只能选择入赘，好在岳父母一家对他都很好。

那些郁郁不得志的时光里，左宗棠一面务农，一面研习兵书，还自称为“湘上农人”。

之后，当太平天国的大军围攻长沙，省城危急之时，左宗棠在朋友的劝勉下，毅然投入到保卫清朝命运的战争里。他提出的建议都被朝廷所采纳，并且迅速被执行，终于太平军围攻长沙三月不下，撤回离去，由此左宗棠开始了他一生的功名……

他平定捻回、收复新疆、战功赫赫，然而举人的身份终究是他的一个心结。据《汪穰卿笔记》中记载，说左宗棠在成为朝廷重臣后，还把当年的主考官给叫去，并且当着主考官的面背诵他当年参加考试时写的那篇作文。每背一句，他就要质问一遍：“我哪里写得不好了？你说呀！像我左老三这样优秀的人才，你都不录取，你想录取什么人？”可怜的主考官被左宗棠这一举动震惊了，赶紧辞职离去。

不仅质问主考官，左宗棠在年过六旬之时，还作势要去参加会试。好在慈安、慈禧两宫皇太后明白左宗棠的心思，颁下谕旨：特赐左宗棠同进士出身，并升为东阁大学士。

由此，左宗棠才摆脱了举人的身份，可是就算左宗棠一辈子都是举人又怎样呢？他早已不再是那个落魄的落榜生，他为国家收复了200多万平方公里的疆土，他的人生早已在沙场上逆袭了！

高考是一场很重要的考试，但用整个人生的长度与宽度去衡量，高考带给人生的作用却又不一定那么重要。落榜又怎样，终究不过是一场考试，古代人能逆袭，你也可以。供图/金陵小岱

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