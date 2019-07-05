教育部：将进一步扩大家政服务人才培养规模

新华社北京7月5日电（记者胡浩）教育部职业教育与成人教育司副司长谢俐5日在国务院新闻办举行的吹风会上介绍，教育部将贯彻落实好国务院办公厅《关于促进家政服务业提质扩容的意见》，进一步完善专业结构，扩大家政服务人才培养规模等。

谢俐说，教育部高度重视家政服务人才的培养培训工作，积极为家政服务业发展提供人才和智力支撑。在专业设置方面，目前中职、高职和普通本科专业目录中设有家政服务与管理、家政学等数十个相关专业，开设相关专业点3000多个。在创新人才培养模式方面，62家单位围绕家政服务相关专业开展了现代学徒制试点，141个职业院校养老服务类、健康服务类示范专业点发挥着示范辐射作用。在改革人才评价模式方面，职业院校和应用型本科高校启动实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点工作。

他指出，当前家政服务人才培养还存在着专业设置和教学内容对接新业态、新模式不够，培养规模还有待进一步扩大，校企合作有待进一步深化等问题。下一步，教育部将继续完善专业结构，扩大培养规模。每个省份原则上至少有一所本科高校和若干所职业院校开设家政服务相关专业。同时，将以国家规划教材建设为引领，扩大优质教材的供给，组织院校和企业引进借鉴国际先进培养培训经验。还将深化产教融合，支持符合条件的家政企业举办家政服务类职业院校，优先支持家政服务紧缺领域建设产学合作协同育人项目、职业教育校企深度合作项目，推动30家以上家政示范企业、50所以上有关院校组建职业教育集团。

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