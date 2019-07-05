原标题：走进高中数学新版教材 培养学生数学建模素养

2019年6月28日—29日，北京师范大学数学科学学院、北京师范大学出版集团于北京师范大学联合举办首届京师数学教育大会，有来自中国26个省（自治区、直辖市）共计400余名高校教师、中学教研员及一线教师参加本次活动。会议以“新课程、新高考、新教材”为主题，聚焦数学建模内容。

开幕式

北京师范大学副校长王守军教授、中国科学院林群院士、北京大学数学科学学院教学指导委员会主任柳彬教授、中国科学院大学本科部部长燕敦验教授、国家义务教育数学课程标准修订组组长曹一鸣教授、北京师范大学数学科学学院院长王恺顺教授出席本次开幕式并分别致辞。出席开幕式的领导和专家还有：北京师范大学出版集团总经理马朝阳编审，北京师范大学出版集团总编辑李艳辉编审，北京师范大学出版集团总经理助理李雪洁副编审，北京师范大学出版集团总编辑助理、期刊社姜钰社长。

北师大版高中数学教材贯穿于整个大会，教材编写组包括4位高中数学课标组成员，保证了数学学科核心素养在教材中的准确落实；高校教师的深度介入，有利于教材抓住数学本质；一线高水平的教研员和教师的积极参编，保证了教材的适用性和科学性；长年累月的沉淀，使得教材特色鲜明，尤其是在数学建模方面优势突出。

本次会议中，北师大版高中数学教材编写团队核心成员分别从教材的整体设计与特色、新教材与新高考，以及教材编写中的四条主线（数学建模活动、函数、几何与代数、概率与统计），全面地介绍新修订的北师大版高中数学教材。此外，北京师范大学出版社基础教育一分社王建波社长详细地介绍了高中数学教材的配套资源与专业支持方案。

王尚志教授作专题报告

北师大版高中数学教材主编王尚志教授介绍了教材的整体设计与特色，重点突出“主线—主题—单元—核心内容”的基本脉络，深度融合数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算、数据分析六大数学学科核心素养与课程内容，整体把握高中数学知识体系，揭示数学本质；通过丰富的形式促进学生学会学习数学；在做好与数学应用的连接的同时，系统地落实了数学建模活动与数学探究活动，设计了循序渐进的教学内容，为不同水平的学生提供了灵活的学习空间；落实了数学文化在数学课程中的渗透，将数学文化以章前语、名人名言、阅读材料等形式自然地传达给学生；结构清晰，栏目丰富，图文并茂，重视学生的思维和学习过程；系统设计习题，注重提高习题的有效性，科学、准确地把握习题的容量、难度，防止“题海战术”，并注重开发一些具有应用性、开放性、探究性的问题。

保继光教授作专题报告

张思明老师作专题报告

北师大版高中数学教材副主编张思明老师首先依据高中数学课程目标，分析数学建模的含义与教育价值，着重对比分析了一线教师容易混淆的数学应用、数学建模和数学建模活动三个概念。接着，从感悟数学源于实际、学习和应用数学模型、学习和实践数学建模三个层次介绍北师大版高中数学教材中数学应用的整体布局，并解读了教材数学建模部分的五大特色：实例引领、要点浓墨、循序渐进、持续跨学期、学生各尽所能。最后，结合丰富的教学案例，张老师从突出数学的应用价值，用建模实例感染、激励学生，让学生经历数学建模全过程，设计进阶的数学建模学习进程四个方面为一线教师教学提出了宝贵的建议。

李延林教授作专题报告

北师大版高中数学教材副主编李延林教授首先介绍了教材的函数主线结构，然后通过追溯函数概念的生活之源、梳理初中的函数概念、函数性质突出单调性和周期性等实例说明教材知识的系统构建，通过“指、对函数突出互为反函数”“弧度的引入突出度量统一”“诱导公式突出对称性”等实例突出教材体现数学本质的特色，从全面渗透数学核心素养、培养良好的思维品质两个方面阐述促进学生素养形成的重要方法。

薛文叙老师作专题报告

北师大版高中数学教材分册主编薛文叙老师首先介绍教材的几何与代数部分的整体安排，然后，通过丰富的实例呈现教材在内容整体把握、体现数学本质、落实核心素养三个方面的特色。教材在几何与代数部分注重主线与辅线、显性与隐性相结合，通过对某些具体图形的研究，重点把握研究图形的基本方法（如综合几何法、解析几何法、向量方法等），用图形帮助理解数学。

张饴慈教授作专题报告

北师大版高中数学教材副主编张饴慈教授通过问题（概率中的八大问题：随机现象、概率、试验结果、古典模型、事件的独立性、随机现象的规律、高中阶段涉及的分布、随机变量的数字特征，统计中的四大问题：统计的定位、估计总体、相关分析、回归分析）引领，剖析教师在概率与统计教学中常遇到的问题，帮助教师准确把握相关概念。

王建波编审作专题报告

王建波编审从核心素养选题、教师用书、学生教辅、教学服务平台四个方面详细介绍了北师大版高中数学教材配套资源一体化、立体化建设的情况。此外，北师大出版集团还为实验区提供专业的支持方案，主要包括：课题引领，三方合作、基地校工程和优秀青年骨干教师工作站等协同共育模式，培训、回访、年会、高级研修活动、送教下乡活动等方面的专家指导，期刊、网站、公众号等多方支持。

北师大版高中数学教材在传承原版教材优势的基础上，进一步凸显教材特色，不断创新，使教材更加好学、好教，成为促进学生全面而有个性发展的平台，为落实“立德树人”、培养核心素养提供了一个很好的示范。通过本次活动，教师们将全面理解教材的编写意图，为进入新课程、使用新教材做好准备；全面了解北师大版高中数学教材立体丰富的配套资源，为提升教学质量寻求保障；明晰北师大出版社的全方位专业支持方案，为自身专业发展树立信心。（文/图 李自超）

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