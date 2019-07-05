上海教师赢得全球声誉

因学生连续在国际学生评估项目（PISA）测评中能力出色，上海引来全球对其基础教育的关注与讨论。什么才是让上海学生整体学业表现出色的奥秘？

6月19日，国际经合组织（OECD）在全球同步发布2018年“教师教学国际调查”（TALIS）的第一批国际比较研究数据。在48个国家（地区）中，上海教师职业首选比例、教师专业准备、师徒带教和教师专业发展活动丰富程度等多个指标，都位居世界前列。上海课堂效率、教学方法和专业发展上的不断创新与快速攀升，也让各国教师教育工作者和政策制定者点赞。

对标国际，在作为国内基础教育高地之一的上海，一支世界一流的教师队伍建设正在成型，保障了上海义务教育的高位、优质、均衡发展，更为中国教育赢得全球声誉。

职业自我认同度高

TALIS2018项目共有来自48个国家（地区）的近246万教师参与。上海按国际标准抽取了200所初中的4000位初中教师和200位初中校长，样本学校涵盖全市16个区的各类初中学校。

调查结果显示，上海初中教师呈年轻化、本科化、专业化趋势。他们在学科内容、教育学教学法和课堂教学实践等方面自信心都较强，教师将85.4%的课堂时间用于教学活动，是课堂时间利用效率最高的国家（地区）之一。

在教师专业发展方面，上海有多项指标达国际最高。95.5%的上海校长指出学校为新教师提供正式入职培训，83.1%的上海教师报告参加过正式入职培训；上海是唯一一个所有学校都提供带教活动的国家（地区）；上海教师过去一年专业发展活动参与率达99.3%。

上海教师对自己的职业认同度高。上海教师和校长在创新思路、接受变革、创新方法等方面持积极看法的比例，显著高于OECD平均值。

上海与英国并列为“校长的学校管理经历”最长的国家（地区）。上海校长任职前未接受过“学校管理或校长培训”“教师培训”和“教学领导力培训”者，几项相加仅为3.1%；最近12个月内，他们100%参加过至少一项专业发展活动，88%参加过在线课程，均为全球最高。

学习培训体系完善

“TALIS的调查结果，体现了上海加强教师队伍建设的一系列政策与举措的累积效应。”上海市教卫工作党委书记虞丽娟举例说，2018年，上海市委和市政府专门出台《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，全力培养“四有”好老师。

从2012年起，上海的新教师都要参加全市统一的见习教师规范培训，至今已达3万多人次。培训中，新教师要掌握职业感悟与师德修养、课堂经历与教学实践、班级工作与育德体验、教学研究与专业发展四方面18个“能力点”，通过测试才能正式上岗。回到所在学校，还会有一位学科骨干和优秀班主任继续带教引路。

复旦大学第二附属学校语文教师陆宏亮曾在上海杨浦高级中学名誉校长于漪主持的首期名师培养基地学习，此后又参加了语文德育项目培养。培训让他站上讲台底气更足：“在基地一年半，我讲了很多节示范交流课，有机会听名家讲座，培训基地的不少同学已成为语文学科领军人才，大家一直相互激励，共同提升。”

由名教师、名校长主持培训基地的“双名工程”，是上海在教师队伍中培养高端人才的重要途径，12年来已累计培养近3000名优秀校长和教师，有200多位校长教师成为特级校长和特级教师。

吸引更多专业人才

上海市教委副主任李永智表示，上海参加“教师教学国际调查”就是为了对标国际一流，发现短板并补足，借鉴先进经验，加快推进教育现代化。

这一对标，也让许多国家的教育界人士注意到上海教师教育的“长板”。上海TALIS研究中心主任、上海师范大学教授张民选说，从2015年上海首次参加TALIS项目开始，世界各国教育官员纷至沓来，他和团队成员被许多国际组织及美国、英国、芬兰、澳大利亚等近20个国家邀请去介绍提升教师专业水平、促进基础教育均衡优质发展的“上海经验”。

身处老龄化城市，上海初中教师平均年龄39.4岁，超八成以教师为首选职业，远超OECD平均值25.8%，超九成对教师工作总体满意，近六成认同“社会重视教师这项职业”——数据证明，在上海，教师是能够吸引优秀年轻人加入的好职业。

在华东师范大学教育高等研究院丁钢教授看来，吸引力不仅来自教师待遇的持续改善和工作节奏适中，更因为政府对教师专业发展的大力支持，让年轻人有了专业成长、施展抱负的机会。

上海建平实验中学校长李百艳说，教师们定位于专业人士，重视“专业生活圈”，很多人都有出国研修、同行交流机会，也有支边扶贫、见识不一样国情的历练。

才放暑假，上海已在开展每年一度的中小学书记校长大培训，分管教育的副市长亲自动员，教委负责人主讲教育信息化、科技创新等新理念、新政策、新技术信息，先进学校代表发言交流、讨论，还有人文素养、国际关系的名家讲座，人人热情高涨。

《 人民日报 》（ 2019年07月05日 15 版）

(责编：马昌、袁勃)