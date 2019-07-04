浙江大学校长吴朝晖：以青春之我建功新时代

浙江大学校长 吴朝晖 卢绍庆/摄

人民网北京7月4日电 浙江大学2019届本科生毕业典礼暨学位授予仪式于6月30日举办，浙江大学校长吴朝晖寄语毕业生：期待大家勇毅笃行，不负伟大时代、不负青春之我！

吴朝晖题为《以青春之我建功新时代》的演讲全文内容如下——

亲爱的同学们：

大家下午好！身着学士服，手捧毕业证书，接受师长拨流苏，骄傲呼喊“我们毕业了”……相信这些画面，曾在大家脑海里想象过无数次。转眼间，这一天已经到来！你们是我担任校长后迎接的第一届学生，能与你们以及你们的父母、师长、亲朋一起，见证大家学业有成，我备感亲切、由衷高兴！首先，我谨代表学校，向同学们送上最衷心的祝贺与最美好的祝愿！

回首往昔，同学们在教育环境的切换中，体验了以四课堂融通为代表的新教育生态，领略了以“通专跨”为典型的新通识教育，感受了以线上线下融合为示范的新学习空间；环顾当下，同学们在学习方式的变革中，回应了德才兼备、全面发展的核心要求，学会了自我管理、相互激励的自主学习，形成了全球担当、决胜时代的战略自信；展望未来，同学们在社会身份的转变中，将践行复兴中华的家国情怀，构建共同发展的求是学缘，勾勒追求卓越的浙大群像。

一代人有一代人的历史际遇，一代人有一代人的使命担当。今年是新中国七十华诞。百年前，国家危在旦夕，那时的新青年为救亡图存，以无所畏惧的勇气与激情，开启了思想的启蒙、文学的革命和正义的抗争，促成了时代的觉醒与国家的自立；百年后，民族复兴在即，今日的新青年正以青春之我、奋斗之我，奔跑于社会主义现代化强国之路。时代变化不止，精神薪火不息。百年来，以爱国、奋斗为核心价值的五四精神，始终激励着中国青年与时代同步伐、与家国共命运，在革命、建设、改革的伟大进程中，谱写了一曲又一曲壮丽的青春之歌。

根植在全体浙大人血脉的“求是创新”，正是五四精神的鲜明写照和生动实践。在求是精神与创新文化的激励下，一代又一代的浙大人始终以天下为己任、以真理为依归，接续奋斗、接力探索，为复兴中华贡献了浙大力量。作为成长于新时代的光荣一代，大家需要接过历史接力棒，将爱国奋斗融入为学、为人、为事之中，勇于追求真理、开拓创新、跨界合作、开放包容和改革图强，铸就学习型、创新型、复合型、开放型和改革型的“青春之我”，进而成就青春之中国、青春之民族、青春之时代。借此机会，我想以青春之我建功新时代为主题，与大家分享五点希望。

希望同学们在追求真理中增强青春之我的感悟力。学校一流的教育教学塑造了你们宽厚的知识、卓越的能力、全面的素质和健全的人格，将知行合一、追求真理作为精心育人的根本要义，大家需要继续启真求知，坚持向先进学习、向生活学习、向实践学习，与时俱进汲取新知识、掌握新技能、适应新变化，求真学问、练真本领，努力成为新时代学习型青年的典范。

希望同学们在开拓创新中强化青春之我的创造力。学校创新生态系统滋养了你们科教融合的创新内功，将开物前民、开拓创新作为事业发展的第一动力，大家需要继续发挥创新禀赋，进一步激发创新潜能，积极面向“卡脖子”的关键领域开展创新攻关，使谋划创新、推动创新、落实创新转化为自觉认知、自觉行动、自觉实践，努力成为新时代创新型青年的模范。

希望同学们在跨界合作中提升青春之我的凝聚力。学校优质的学科体系锻炼了你们融会贯通的思维方式，将兼总条贯、跨界合作作为学习成长的关键路径，大家需要继续开展会聚融通，突破专业藩篱，适应行业交织、领域交叉、知识交融的态势，善于在兼收并蓄中“借智聚力”，开展跨学科、跨专业、跨团队的创新创业合作，努力成为新时代复合型青年的标杆。

希望同学们在开放包容中形塑青春之我的鉴别力。学校全球开放发展战略涵育了你们战略性的视野，将海纳江河、开放包容作为拓展格局的重要法宝，大家需要继续坚持开放发展，主动服务国家对外开放事业，积极参与“一带一路”倡议和人类命运共同体构建，在文化交流、交融、交锋中提高鉴别甄选能力，努力成为新时代开放型青年的表率。

希望同学们在改革图强中点燃青春之我的变革力。学校现代化的治理体系激发了你们变革的意识，将靡革匪因、改革图强作为寻求突破的有效方式，大家需要继续保持革新魄力，不驰于空想、不骛于虚声，联动个人事业与社会发展，积极投身行业治理、国家治理和全球治理，积极打破传统定势，着眼变革、着手改进、着力攻坚，努力成为新时代改革型青年的先锋。

同学们，使命在肩，奋斗有我。新时代的“青春赛道”需要更强的感悟力、创造力、凝聚力、鉴别力和变革力，呼唤学习型、创新型、复合型、开放型和改革型的新青年。期待大家在追求真理、开拓创新、跨界合作、开放包容和改革图强中积蓄力量，勇毅笃行，不负伟大时代、不负青春之我！

聚散有时，未来可期。看着又一届学生毕业，我们依依不舍；看到又一届校友成长，我们满满期待。为了表达我们的祝福，学校特地为你们准备了印有“求是之子”的毕业纪念印章，希望大家以求是之名，成就属于自己的远大前程。

最后，祝同学们的未来别样精彩！欢迎大家常回家看看！

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)