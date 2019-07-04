西安美术学院院长郭线庐：起锚扬帆，远征人生之路！

西安美术学院院长 郭线庐（西安美术学院/供图）

人民网北京7月4日电 西安美术学院2019届毕业典礼暨学位授予仪式于6月28日举行，该院院长郭线庐在典礼上对顺利完成学业的1600余名同学寄语：同学们今天毕业了，在充满曙光的未来，西美真诚的希望你们平静诚恳、真实朴素、优雅善良，不枉艺术的清流曾汇于生命之河，成为你们人生的底色。愿你们守望相助，脉脉相通，铆紧在民族、国家、社会发展进步的巨型引擎上，全力以赴、奋勇拼搏。并于此起锚扬帆，远征人生之路！

郭线庐题为《起锚扬帆，远征人生之路！》的演讲内容如下——

亲爱的同学们、老师们、各位来宾、家长朋友们：

大家上午好！

今天，我们在这里隆重举行2019届毕业生毕业典礼暨学位授予仪式，共同见证这个神圣而庄严的时刻。首先我谨代表学院党委和行政，向即将获得学位的1370名本科生，220名硕士生和10名博士生表示最衷心的祝贺！

晴日暖风生麦气,绿阴幽草胜花时。在刚刚落下帷幕的“时空留痕，开放的西美”2019届博士、硕士、本科毕业生作品展览中，由在座1600余名莘莘学子精心创作的6000余件艺术作品，以质朴的工匠精神，真挚的艺术情感，启迪思想、温润心灵，向广大师生和社会民众，精彩呈现了一场凝聚智慧之光，记录时代风华的艺术盛宴!同学们多年的艺海苦旅，终在此刻收获赞许和掌声！今年的毕业展，你们歌颂祖国、歌颂民族、歌颂英雄、歌颂时代的艺术观点与学术追求，广泛赢得了社会各界的积极评价和高度认可，观者人潮涌动，舆论反响强烈就是最充分的例证。为此，我提议让我们以热烈的掌声，向长年奋战在教学一线的广大教师致以崇高的敬意！向取得优异毕业成绩的全体毕业生，表示衷心的祝贺！也向长久以来为学生成长成才，付出辛勤劳动的全院教职员工们，表示诚挚的感谢!

同学们，你们怀揣着艺术理想而来，与四海同窗汇聚于此，在这所浸润着红色基因的大学校园里，感受“艰苦创业，追求卓越”的精神，恪守“弘美厚德，借古开今”的校训，你们被周秦汉唐文化、延安革命文艺、西北民族民间艺术、“长安画派”和“黄土画派”四大传统环绕洗礼，把课堂当阵地，将沃野作画室，刻苦积蓄创作的力量，精细雕琢笔尖的精彩。寒来暑往，师恩难忘，岁月虽然染白了老师的黑发，但却未曾改变他们对同学们的扶护热爱，更改变不了他们传授中华人文精神的广博情怀。这些年，我们风雨相伴，共同见证了学院日新月异的发展与变化。拴马桩，黑天鹅已然成为了你们大学生活最为深刻的印记，美术馆、图书馆、体育场、弘美广场、明湖岸边定格了你们奋斗的身影与成长的足迹。在今日，你们收获鲜花与荣光，并于此起锚扬帆，远征人生之路！

不忘初心，方得始终！在充满曙光的未来，西美真诚的希望你们平静诚恳、真实朴素、优雅善良，不枉艺术的清流曾汇于生命之河，成为你们人生的底色。愿你们守望相助，脉脉相通，铆紧在民族、国家、社会发展进步的巨型引擎上，全力以赴、奋勇拼搏。

同学们，大学生活将尽，在你们收获文化知识、艺术理论、创作技巧和思辨方法的同时，更应把课堂所学与正确的道德认知、自觉的道德养成、积极的道德实践紧密结合起来，在修身立德，筑牢思想道德根基上找方向、下苦功。特别是在漫漫人生道路和艺术创作生涯中，要明辨对错、恪守正道，不人云亦云、盲目跟风，要永葆一颗爱国的赤诚之心，将来不论身处何地，都不能忘记祖国和人民对你们的培养与教育之恩。在是非善恶面前，要保持政治定力、严守政治规矩、遵守法律法规。要善用经典涵养正气、框定美丑、淬炼思想、升华境界。要把每一次坎坷、磨砺和严峻的人生考验作为前进铺路石、作为奋进冲锋号，踏歌而行，直达梦想！

同学们，作为又一批即将离开校园的西美学子，你们更应承担起记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的历史使命，从新时代中国的伟大创造中发现创作主题、捕捉创新灵感，反映时代历史巨变，描绘时代精神图谱，为时代画像、为时代立传、为时代明德，用明德引领风尚，以不懈的努力，将艺术的精品奉献给人民。

亲爱的同学们，感谢你们把美好的青春时光和成长的印迹留在西美。愿你踏遍千山万壑，行尽五湖四海，仍可在骊山脚下、明湖岸边、香积寺旁归巢靠岸。愿你们饱含艺术深情，秉承“以人民为中心”、“艺术为人民服务”的崇高理想，在各行各业发光发热，在奋进路上披荆斩棘，勇往前行。希望大家在艺术的道路上努力拼搏，自由拓展属于自己的空间，为新时代文化艺术事业的繁荣发展作出自己应有的贡献！母校的老师和同学们将为你们加油、鼓掌！母校将永远以你们为荣！

同学们，2019年我们将迎来建国70周年华诞和西美70周年校庆。当年，从山西临汾到长安兴国寺，我们的前辈有八百里筚路蓝缕，风餐露宿和四十八载的寒来暑往、斗转星移。而后，我们的诸位师长从兴国寺到含光路，有百里畏途的披星戴月，风雨兼程和艺术人生的夙兴夜寐、废寝忘食。今天，已经走过70载风雨岁月的西美人，将从含光路再出发，直往香积寺砥砺前行，在建设高水平大学的征途上继续绘就隽永宏图。在此，我也诚邀大家在今秋十月重返母校，与历届校友一起交流思想、同叙情谊、共谱学院建设发展华章。

最后，作为你们的师长，我真诚地祝福今年毕业的各位同学们一生幸福安好，事业有成，一帆风顺，前程似锦！希望你们有空常回母校看看，母校永远是你们温暖的家！母校永远是你们的坚强后盾！

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)