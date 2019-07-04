关于开展双微运营风险防控培训班的通知

近年来，因发布违法违规内容、发表不当言论等行为，多个社交账号已被关停或注销，其中不乏一些知名大号。如何把好内容安全关，共同营造风清气正的网络环境，是业界共同关注的课题。

为积极落实习近平总书记关于网络安全和信息化发展的重要指示精神，构建清朗的网络生态，提升互联网从业管理者内容风控意识及管理水平，人民网信息技术有限公司推出“双微运营风险防控培训班”课程。

课程面向社会招生，形式为线下集中授课。培训结束后将进行结业考试，通过考试的人员将获得结业证书。

一、课程信息

时间：7月30日、31日（两天全天）

地点：人民日报社新媒体大厦

费用：4500元/人（不包含交通费、住宿费、课程外其它费用及个人消费）

二、课程讲师

培训班拟邀请中央网信办、国家广电总局、人民日报社、人民网、行业内主流互联网媒体等单位的专家授课。

三、课程内容

培训时间 课程要点 第一天 上午 1、舆论环境变化以及监管策略趋势解读 2、监管机构职能划分以及分工介绍 下午 1、新媒体如何建立审核机制降低风险 2、违规分级以及应对措施须知 3、审核尺度把握的方法 4、内容分发与内容生产 5、媒体的分类管理 第二天 上午 1、党政新媒体正能量爆款解析 2、行业内账号被封原因盘点 3、追热点界限全面解析 4、如何把控媒体运营风险 下午 1、实地参观学习，与人民网新媒体负责人面对面交流 2、培训考试

四、证书申请及管理

参加培训并完成全部课程，经考试合格后，将获得《互联网内容风控培训证书》，该证书在考试结束后30个工作日内发放。

五、报名咨询方式

1、凡参加培训的同志，请按要求填写报名回执表，在报名截止日期前发送至报名邮箱，如已付款，请连同汇款凭证一同发送。

2、报名咨询电话：010-65363713 冯老师

3、报名邮箱：crmt@people.cn

附：“双微运营风险防控培训班”报名回执表 .doc

(责编：李依环、熊旭)