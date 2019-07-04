北京大学校长郝平：做永远向上的青年

北京大学校长 郝平（北京大学/供图）

人民网北京7月4日电 北京大学2019年本科生毕业典礼暨学位授予仪式于7月2日举办，北京大学校长郝平寄语3621名本科毕业生：临别之际，我想送给大家的话，就是“做永远向上的青年”。“永远向上”是一种奋斗者的姿态，是执着追求的境界与持续努力的方向，更是一种价值观。

郝平题为《做永远向上的青年 》的演讲内容节选如下——

尊敬的各位来宾、各位老师，亲爱的2019届毕业生同学们：

大家上午好！

这是一个值得我们铭记和珍藏的日子。大家即将从北大出发，走上新的人生旅程。这里，请允许我代表全校师生员工，向大家顺利完成学业并获得学位，表示衷心的祝贺！

过去的几年中，你们把自己的青春时光挥洒在这个校园里，学习知识、结识好友、增长才干。过往的校园生活和师生情谊都将成为你们一生中最美好的记忆。

今年是北大建校121周年。121年前，在救亡图存的维新浪潮中，京师大学堂应运而生。从那以后，每当国家和民族遇到挫折和危难，北大和北大青年，总是以一股向上的力量，去振奋一个时代，点燃一份希望。

四十年前，北大青年学子喊响了“团结起来，振兴中华”的口号，为改革开放注入了青春与活力。

同学们，每一代青年都有自己的际遇和机缘，国家需要青年，青年也将自己的命运与国家的命运紧密相连。

鲁迅先生在《我观北大》一文中说，“北大是常为新的，改进的运动的先锋，要使中国向着好的，往上的道路走”。他设计的北大校徽，有一种很形象的比喻是，一个人用双肩奋力向上托举着两个人，三人为众，众志成城。

今天的北大青年，依然需要承担奋力向上托举的重任。所以，临别之际，我想送给大家的话，就是“做永远向上的青年”。“永远向上”是一种奋斗者的姿态，是执着追求的境界与持续努力的方向，更是一种价值观。

做永远向上的青年 要坚守立身处世的定力

孙中山先生说：做人最大的事情，就是要知道怎么样爱国。对国家和民族怀有赤子之心、报国之志，是实现我们人生价值的最大定力。只有具备这样的定力，才能为国家和民族尽到自己的一份责任，贡献一份力量。

西南联大时期，办学条件非常艰苦，学校缺少教材，著名物理学家、北大前校长周培源先生就亲自刻钢板，印制讲义。今天北大校史馆还保留着老校长当年亲自刻印的教材。

发明汉字激光照排系统的王选院士，临终前在遗嘱中写到：“我对国家的前途充满信心，21世纪中叶，中国必将成为世界强国，我能够在有生之年为此作出一点贡献，已死而无憾了。”读来让我们为之动容。

去年，我到延安看望选调生，一位90后的北大毕业生，主动请缨到贫困村工作。初春时节，为了给刚刚开花的苹果树保暖，让老乡们有一个好收成，他在山上坚守了三天三夜，老乡们伸出大拇指夸赞他是“好后生”。每年我们都有一批本科毕业生，到西部和边疆地区开展支教服务，这是北大的传统，已经坚持了20年。今天，你们中间又有一批同学接过了接力棒，到祖国的最基层去续写向上的青春篇章。

同学们，北大人对祖国的热爱，流淌在一百二十一年的精神传承之中，是去不掉、断不了的血脉，是我们最强大的精神追求和永远向上的精神定力。

做永远向上的青年 要积蓄久久为功的动力

有人说，这是一个浮躁的时代。浮躁，让有的人不再相信勤勤恳恳、默默无闻可以有所成就。但是在这里，我想和各位同学说的是，要相信“始终坚持”的力量，脚踏实地，一步一个脚印地前行。

老校友屠呦呦是我国第一位在本土荣获诺贝尔生理学或医学奖的科学家。她成功的背后充满着艰辛。

从上世纪60年代起，她带领团队调查了2000多种中草药制剂，经历了一次次实验失败后，她不气馁、不放弃，最终在第191次实验中获得了成功。

我们的老教务长王义遒教授，在50年代各方面条件都比较艰苦的情况下，带领团队夜以继日、刻苦攻关，于1965年研制成功了我国第一批原子钟。他几十年不懈努力，为我国正在建设的独立自主的、国际先进水平的时间频率体系做出了极为重要的贡献。

同学们在未来的事业中，都会面临一些困难与挑战。只有耐得住平凡，才能收获不平凡。只有在挫折面前坚强、坚持和坚守，才能积蓄久久为功的动力。

做永远向上的青年 要成为世界和平与发展的助力

当今世界，如同一个五彩斑斓的拼图，各个国家、各个民族一起构成了多元的人类文明。人类社会形成了越来越紧密的命运共同体，面临着越来越复杂的困难、挑战与不确定性。

2013至2015年担任联合国教科文组织第37届大会主席的经历，让我对这些问题有了更加直观的感受。因为每一种文明都有其独特的魅力和深厚的底蕴。不同文明之间应该相互尊重，共同进步。

2018年，北大学生中共有84人次到国际组织实习或任职，4600多人次通过各级各类项目出国学习交流。我们还有长短期留学生7000多人，今天，他们当中的毕业生也来到了典礼现场。大学已经成为推动各国教育合作的重要桥梁和纽带。世界各地的优秀文化在北大相互交融，新科技、新思想、新知识在交流切磋中不断迸发。

我希望同学们树立广阔的国际视野，开放包容、交流协作，和而不同，保护文明的多样性，勇于面对人类社会共同的难题，培养与增强解决这些问题的能力。

做永远向上的青年 还要保持不断探索新知的学习力

当前，以人工智能和大数据为标志的“第四次工业革命”，已经给这个时代带来了颠覆性的影响，信息和知识更新换代的速度大大加快。几年来，同学们在北大收获了很多学科领域的知识，但我认为更重要的收获，是持续学习、终身学习和勇于创新的意识和能力。

著名学者季羡林先生篇幅最大的一部学术著作是有关制糖历史的专著。我曾当面问过他，为什么会对这个问题产生兴趣？他说，“糖”这个字在西方各国的语言中都是外来语，来自梵文，反映了人类文化交流的历史。最终经过十几年的不懈努力，季老完成了《糖史》这部著作，时年已87岁高龄。北大还有很多老教授们，虽然已到退休年龄，依然从事着科学前沿领域的研究。老教师们尚且“志在千里”，我们更应该向他们学习。

学无止境。人类对于世界以至宇宙的探索和认知才刚刚开始。现代科学诞生不过几百年，探索航天技术不过几十年，这和地球年龄的46亿年、银河系年龄的100多亿年相比，何异于沧海一粟。

希望同学们在今后的生活中，始终保持对新领域、新事物的求知欲和探索心，站在更高的高度、用整体和更广阔的视角，认识我们所处的这个星球，思考我们人类的前途和命运，心怀敬畏，勇于探索，只争朝夕。

一百年前，李大钊先生对青年讲：“为世界进文明，为人类造幸福，以青春之我，创造青春之家庭，青春之国家，青春之民族，青春之人类，青春之地球，青春之宇宙，资以乐其无涯之生。”

青年朋友们：

你们即将从北京大学毕业，拥抱伟大时代、走向广阔天地。今天，国家发展，正当其时，希望你们成为中华民族伟大复兴的追梦人和奋斗者。我衷心祝福大家在未来的学习、工作和生活中，健康快乐，永远向上，前程远大！

谢谢大家！

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)