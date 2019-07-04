北京首批冰雪专业毕业生上岗

昨天，北京体育职业学院2019届冰雪运动服务与推广专业的40名学子顺利毕业了。经过3年学习，学生们充分掌握了冰雪运动相关技能和专业知识，绝大多数人已经找到了称心如意的工作。

2016年9月，北京体育职业学院在全市高校中率先创办冰雪专业，招收北京、河北两地生源，为北京筹办冬奥会及国家冰雪产业发展战略提供人才支持。“当时我还没接触过滑雪，只是从电视上看过，觉得很酷。”读高中时便热爱体育的李泽群说，“北京申冬奥成功之后，我想，肯定会有越来越多的人开始滑雪。”

“学校要做的就是一件事——为孩子们铺路，铺好理论学习之路、校企合作之路、行业就业之路。”据北京体育职业学院院长石风华介绍，校方与众多知名冰雪企业密切合作，研发设计了有针对性的专业课程，聘请业界专家和高水平教练担任指导教师，并为学生提供大量实训机会。

事实上，在校期间，学生们的能力水平已经得到了业界的充分认可，有4人获得全国高等职业院校学生体育职业技能大赛一等奖，1人实习期间成为所在雪场的“十大金牌教练”，还有两人入选了北京冬奥组委滑雪战队。

李泽群也已签约一家知名滑雪培训机构，工作内容和待遇都很理想。这名22岁的小伙子还有更大目标，“2022年成为一名志愿者，为北京冬奥会服务。”（王笑笑）

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