中外艺术院校专家学者齐聚北京 共话面向未来的亚洲艺术

人民网北京7月4日电 昨日上午，“面向未来的亚洲艺术——2019亚洲国际文化艺术论坛”在北京师范大学正式举行开幕式。该论坛由北京师范大学、中国戏曲学院联合主办，会期五天，来自国内外艺术院校的170余名专家、学者参加论坛，共同探讨亚洲艺术的教育方式与发展方向。

“在北京师范大学百余年的历史发展中，始终坚守对人文艺术研究与教学的重视，注重美育在国际交流中发展，坚持“引进来”与“走出去”相结合，为国家、亚洲地区乃至世界培养、输送了一批又一批的艺术人才。”北京师范大学副校长周作宇在开幕式上谈到，学校将与各参会院校一道，大力支持亚洲国际文化艺术论坛的开展，为实现“艺术梦、文化梦、亚洲梦”而共同努力。

“亚洲艺术是人类艺术的瑰宝，亚洲各国人民在独特的生活景观和历史沉淀中，创造出了各具特色的艺术样式，形成了多姿多彩的风貌和景观。”北京师范大学艺术与传媒学院院长胡智锋表示，不管艺术有多么的不同，但它们都体现出亚洲人民对于生活的独特观察与表现能力，都拥有对于真、善、美的共同追求，这不仅对于各国、各民族以及亚洲国家、民族之间的关系，而且对于丰富和拓展人类艺术的表现力，搭建不同文明和文化之间的沟通平台等，都将产生独特而重要的影响。

此外，在论坛举办期间，中国戏曲学院副院长宋飞、韩国国立体育大学教授白铉顺，以及其他来自美国、法国、澳大利亚、韩国、马来西亚等国家和地区的专家学者，也就“教育·运动·实践”、“舞蹈·音乐”、“美学与传统文化”、“影视·新媒体·网络文化”等话题展开了分享与研讨。

据了解，7月2日下午，论坛组委会组织艺术家们在中国戏曲学院进行了专场演出。中国传统戏《齐天大圣》、舞蹈《尺素》、二胡重奏《米娅与塞巴斯蒂安》、舞蹈《巫具舞》.......来自国内外的艺术家们呈现了一出出精彩的展演节目。（李依环 曹雯）

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