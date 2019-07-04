根治高招录取骗局 需多方共同努力

原标题：根治录取骗局 需多方共同努力

录取骗局不是件新鲜事。仿佛有生长规律一样，每逢中高考结束后，就是他们最活跃的时期。近日，教育、网信、公安三部门梳理汇总了历年来涉及考试阶段的谣言，提醒广大考生高考录取特殊渠道不可信。

虽说阳光照耀的地方，黑暗自然会消散。但尽管有公安部门严厉打击、教育部门阳光工程的不懈努力，却拦不住个别不法分子活动心眼，趁机大捞一笔。

从历年案例来看，骗子们并没有多高明的手段：无非是声称有特殊渠道可以入学、分数偏低也能进名牌学校云云，抓住家长与考生焦虑的心理趁虚而入。在这个层面上，除了提醒家长与考生不要轻信他人、心存侥幸外，也并没有太好的办法。

而其他一些骗局，仅仅提醒考生和家长增强防范意识是不够的。譬如每年层出不穷的野鸡大学、个别招生录取不规范的院校。野鸡大学这个现象并非我国独有，在教育产业发达、市场化程度更深的欧美地区也随处可见，钱钟书先生笔下的克莱登大学已经成为野鸡大学的代名词。

这些所谓的大学危害更深。一旦考生轻信骗局进入此类学校学习，损失钱财还在其次，浪费的时间永远都无可挽回。像此类骗局，仅靠家长考生提高防范显然不够，更需要执法部门、教育主管部门重拳出击，维护考生利益。

值得警惕的是，伴随着信息技术与社会经济发展，录取骗局也正在呈现出多种多样的面貌，对考生权益侵害的方式也正在快速改变。

电信诈骗就是其中一种。考生的隐私信息轻而易举地被不法分子获得，进而精心设计骗局实施诈骗，有些考生甚至为此付出了生命的代价。

志愿填报也是侵害考生权益的重灾区。原本免费公开的信息，被商家包装成秘籍；简单的Excel数据对比，被吹嘘成大数据筛选，进而收取数万元的费用；普普通通的工作人员，摇身一变就成了报考专家……

想要根治录取骗局和侵害考生权益的乱象，毫无疑问需要多方共同努力。对于家长来说，只相信正规渠道获取的消息，详细了解院校、专业、志愿填报规则等内容，可以最大程度上防止受骗；对于执法部门而言，根除骗局的生存土壤、对不法分子进行严厉打击，才能起到标本兼治的作用。（杨仑）

(责编：李依环、熊旭)