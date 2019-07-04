2019北京中考分数即将公布！手把手教你网上填志愿

中考生和家长注意啦！2019年北京中考成绩及分数分段统计将于7月4日12时公布。

考生可登录北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)，输入报名号、准考证号查询自己的考试成绩。随后，中考生将迎来中招加试、志愿填报、录取等一系列重要事件，这些关键时间节点千万要牢记。

中考生查询完成绩，就要为中招志愿填报做好准备啦。今年中招网上志愿填报时间为：7月7日8时30分至11日17时。考生可登录北京教育考试院网站填报中招志愿。

志愿填报分几步？有哪些注意事项？北京教育考试院中招办负责人表示，中招网上志愿填报主要分6步，考生要留意各项信息的填报要求。小编为考生整理了志愿填报的六大步骤，手把手教你网上填报中招志愿。

登录网站页面

考生要登录北京教育考试院网站www.bjeea.cn，点击首页“公告栏”下“2019年北京市高级中等学校招生网上志愿填报”链接，进入2019年中招网上志愿填报登录页面，输入报名号、密码，连续3次输入错误需输入验证码。考生点击【登录】按钮，报名号、密码校验无误后进入“网上志愿填报说明”页面。考生可认真阅读网上报考填报说明，阅读完毕后点击【继续】按钮，首次填报志愿进入“考生志愿填报”页面，开始进行网上志愿填报。

选择填报志愿

具有升学资格的本市正式户籍且招生考试总分达到420分的考生可以填报符合以下条件的贯通项目志愿：考生招生考试总分达到专业最低录取分数线；有加试要求的专业需考生参加学校加试且加试合格。

具有校额到校报考资格且招生考试总分达到500分的考生可填报符合以下条件的校额到校招生志愿：考生所在初中校有市级统筹（一、二、三）分配名额可以报考市级统筹（一、二、三）在本区有招生计划的学校；考生所在初中学校有校额到校分配名额可以报考面向本校有校额到校计划的优质高中学校。

校额到校招生志愿“志愿学校”“专业”下拉列表中只显示考生可以填报的志愿。考生选择专业后，其专业名称右侧自动显示招生类别。校额到校住宿情况全部为“走读”，市级统筹专业，除特殊说明栏中对住宿作特别说明的学校以外，其他学校录取的考生原则上入学后均可申请住宿。

统一招生志愿中填报贯通项目专业时，考生招生考试总分要达到该专业最低录取分数线；考生选择的专业如果有加试要求，加试合格方可填报；部分职技类学校（专业）招收考生有体检限制要求，考生体检符合要求方可填报。

考生填报志愿时，各类志愿要从第1志愿开始连续填报，中间不能有“空志愿”；可以填报2个专业的志愿要从第1专业开始填报。考生如果放弃某个已填报的专业或志愿，要将该专业或志愿改为“请选择”。

所有志愿填报完成，确认无误后点击“保存”按钮，系统首先对填报的志愿进行有效性检测。如果填报的专业不完整或不符合要求，在相应的填报错误专业右侧显示错误提示信息，考生要对存在错误提示信息的志愿进行修改。考生因为体检原因不符合专业填报要求时，点击“考生体检表”链接可以查看该考生体检信息。考生所有志愿信息填报完成并且成功保存后进入“考生志愿信息预览”页面。

志愿信息预览

考生要认真检查志愿信息预览页面显示的志愿信息是否完整无误；如果需要修改志愿，点击下方“修改志愿”按钮，进入“考生志愿修改”页面进行修改。

已填报志愿的考生再次登录志愿填报系统后要进入“考生志愿信息预览”页面。志愿填报完成后点击“退出”按钮退出系统。

志愿信息打印

点击“打印”按钮，生成中考志愿信息填报表，可以使用A4纸打印。

绑定手机号码

考生志愿填报期间可以绑定手机号，如忘记登录密码，可使用手机号重置密码。 操作步骤如下：先点击“考生志愿填报”页面“手机绑定”按钮，进入手机绑定页面；

再点击“绑定手机号”按钮，进入手机短信验证页面。

考生输入要绑定的手机号码，点击“发送验证码”按钮，系统向输入的手机号发送验证码，考生输入收到的验证码，点击“确认”按钮，完成手机绑定操作。

修改登录密码

考生在开网期间可点击登录页面“修改密码”按钮进行密码修改操作。考生要输入报名号、验证码，选择验证身份方式。 验证身份方式有两种：考生记得原密码或密码已被重置成出生日期时，选择“输入原密码”；已绑定手机号的考生忘记原密码时，选择“已绑定的手机”。 验证身份方式1：输入原密码验证身份方式选择“输入原密码”时，点击“确定”按钮进入修改密码页面：

考生输入原密码（字母区分大小写）、新密码、重复输入新密码。新密码要为数字和字母的组合，长度为8至15位，输入完成后点击“确认”按钮，密码修改成功，返回登录页面。 验证身份方式2：已绑定的手机验证身份方式选择“已绑定的手机”时，点击“确定”按钮，进入手机短信验证页面：

系统向已绑定的手机号发送验证码，考生输入收到的短信验证码，点击“确定”按钮进入密码修改页面：考生输入新密码、重复输入新密码。

新密码要为数字和字母的组合，长度为8至15位。输入后点击“确认”按钮，修改成功后返回登录页面。考生使用新密码登录系统进行志愿填报。

(责编：实习生(王子文)、熊旭)