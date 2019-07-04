首届全国高校思政课教学展示活动启动

教育部办公厅近日印发通知，启动开展首届全国高校思政课教学展示活动。据悉，这是新中国成立70年来，首次以教育部名义组织开展此项活动，活动将集中展示近年来全国高校思政课优质课堂建设成果，并表彰一批优秀思政课教师。

教育部相关负责人表示，启动这次教学展示活动，旨在充分发挥思政课教师的积极性、主动性、创造性，进一步提升素质能力、夯实教学基本功，不断增强大学生对思政课的获得感，打牢青年学生成长成才的科学思想基础，努力培养担当民族复兴重任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

据悉，首届全国高校思政课教学展示活动，涵盖高职高专、本科、研究生的9门思政课必修课。展示活动遵循中央马克思主义理论研究和建设工程统编高校思政课教材（2018年版）以及教育部办公厅印发的《高校“形势与政策”课教学要点》的基本精神和要求，同时组织教育部高校思政课教学指导委员会，精心编写了各门展示课程的专题教学指南或教学建议，推动高校思政课专题式教学更规范、更科学，实现思政课教学重点难点更聚焦、理论阐释更彻底、素材案例更鲜活、学思践悟更有效。

据了解，首届全国高校思政课教学展示活动，还将积极运用现代信息技术，依托在中国人民大学建设的“全国高校思政课教师网络集体备课平台”适时进行网络直播，为脱颖而出的优秀思政课教师提供更广阔的展示平台，充分展现新时代高校思政课教师队伍可信可敬可靠、乐为敢为有为的良好形象。（姚晓丹）

《光明日报》（ 2019年07月04日 08版）

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