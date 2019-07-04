原标题：城区教师犯错“流放农村” 加剧城乡教育失衡

7月1日，有媒体刊发了一位基层教师的文章：最近，他所在的乡村学校迎来了一名城里老师，而3年前，在一个学期的中途，曾来过3名城里教师。两次都是因为城里老师“组织和参与有偿补课”受处分调来的。这位基层教师跟同事们想不通：为何城里老师违纪犯错就往咱乡村学校调？到乡村任教什么时候成了一种处罚手段？

在我看来，让犯错教师换个环境，避免犯错老师在原岗位上导致师生矛盾、家校矛盾升级，有利于其放下思想包袱，改正错误，是正常且有效的教育管理手段。问题在于，在实际操作中，从“好学校”调到“差学校”，从城市学校调到乡村学校，往往被视为对教师的处分。安徽太和县将某犯错教师调往农村中学，同时高调宣传调去的是“农村高中”，就是基于这样的“惩罚思维”。

将教师的调动，视为对教师的“奖励”或者“惩罚”，当然有其现实性。这个现实性就是城乡差距和校际差距。但如果将教师调动与奖惩挂钩，看似是“论功行赏”“论罪定罚”的“公平竞争”，却造成了更大的不公，并且形成了对农村学校、农村师生“官方认证”的教育歧视，成为加剧城乡教育不平衡的“软件因素”。

调离本身不是一种处分措施，只是达到人岗相适的一种组织管理手段。将调离与奖惩挂钩，使农村学校成为犯错教师的“流放地”，不利于农村学校吸引优质师资和生源。农村教师和学生会有被羞辱感和被抛弃感；原本诚心到农村服务的教师也会产生顾虑，怕被人误以为是自己“能力不足”或者犯了错误被“发配农村”……

这些心理问题和对乡村教育的实际伤害不容忽视。缩小城乡差距，关键在于教育资源“向农村倾斜”。但是，到底是什么样的资源向农村倾斜？当然不该是豆腐渣教学楼、犯错教师，而理应是优质的教育资源。城乡教育的客观差距，不是将调动作为奖惩的依据，而是实现城乡教育平等的动力。那些羞辱农村师生的管理方式，真的该清理一下，扔进垃圾堆了。

廖德凯 来源：中国青年报

(责编：何淼、熊旭)