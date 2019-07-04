原标题：高校师生用歌声祝福祖国感恩母校

新华社北京7月3日电 “让我们走在追梦路上，把美好梦想放声歌唱……”毕业临别之际，全国各地高校师生在“青春，为祖国歌唱”网络拉歌活动中，用歌声唱响对祖国的祝福、对母校的感恩。

“青春，为祖国歌唱”网络拉歌活动自3月下旬由部分高校发起，经历了“青春篇”“传承篇”“奋进篇”三个阶段。短短数月，活动已覆盖全国2000余所高校，拉歌视频总播放量达45亿次。

上海交通大学师生在毕业季唱响《送别》《我们都是追梦人》《上海交通大学校歌》等歌曲，采用虚拟合唱团形式，跨越时空共同歌唱。

“我来自西部，对我来说，毕业后服务西部就是时代担当。”上海交大生物技术专业毕业生孙正正说。这位来自陕西省的“95后”在本科毕业后选择参加西部基层就业项目，将赴西藏日喀则工作。

在华东理工大学，《青春畅想》的旋律飘荡校园。“我的科研梦想从这里起步，毕业又意味着新的开始，今后仍要脚踏实地，勤奋求实，争取在研究上有所突破。”硕士毕业生杨越说。

“这一天我将要说再见，道别的一瞬间，回忆带我们回到从前，来时的方向还清晰，去时的目标仍坚定……”江南大学师生以原创歌曲《这一天》为毕业生送上临别祝福，为新中国70华诞献礼。

在武汉大学，11000余名毕业生、5000余名观礼家属，以及院士、教授组成的“导师团”在毕业典礼上共同唱响《我爱你中国》，抒发最真挚、最隽永的爱国情感。

毕业季，青海大学1000余位师生参与，策划拍摄了歌曲《新的天地》视频，表达对母校的眷恋和对祖国的祝福。

青海大学马克思主义学院副教授卢艳香认为，通过歌唱形式向祖国表白，是一堂生动活泼的高校思政课，对于帮助学子们厚植爱国主义情怀，增强民族自豪感和自信心，具有重要的引领作用。

《我爱你大工》创作于2009年大连理工大学60周年校庆之际。10年来，《我爱你大工》成为一届届毕业生共同的难忘记忆。

大连理工大学化工学院毕业班辅导员曾洋说：“又是一年毕业季，希望同学们在歌声中牢记母校嘱托，传承红色基因，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。”

来源：中国青年报

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