原标题：针对填志愿指导问题部分搜索引擎被约谈

本报讯（记者 雷嘉）眼下正是高考考生填报志愿的时候，针对近日群众反映的部分搜索引擎网站上高收费的志愿填报类商业APP、网站或咨询机构排列靠前，存在不规范和安全风险等问题，教育部会同公安部约谈了百度、360等网站负责人，对“志愿填报指导”市场进行规范整治。

教育部表示，近日有群众反映，通过百度、360等搜索引擎网站搜索“高考志愿”等信息，反馈结果中高收费的APP、网站或咨询机构排列靠前，存在不规范和安全风险等问题。教育部立即会同公安部联合约谈网站相关负责人，要求在网站醒目位置提醒考生认准各地考试院和高校官方网站，并确保官方网站优先推荐，切实维护公平和谐涉考网络环境。

同时，教育部还将会同中央网信办和国家市场监管总局等部门，对有关志愿填报指导APP、网站和机构进行调查，对存在违法行为的，将予以坚决打击。

教育部在近日发布的“高考谣言及防范提醒——录取版”中提示，针对考生父母“望子成龙”“望女成凤”的心理，近年来一些商业机构涌入志愿填报指导市场。各种噱头广告令人眼花缭乱，如“精准定位院校”、“著名部属高校权威志愿填报专家组成团队”等等。专家还被包装成“特约”、“首席”、“明星”、“金牌”等等。收费更是高得离谱，有的是39800元起，有的是5万元套餐。

教育部提醒广大考生及家长，这些高收费志愿填报专家指导完全是一种不规范的市场行为，其中不乏诈骗。目前没有一所高校与商业公司开展高考志愿填报指导的合作，商家打出的“合作”无非是骗人的噱头。很多公司包装出来的所谓“专家”只是一种营销手段，其实并不熟悉高校，不了解专业，也不清楚志愿填报的办法，近年来更是吹嘘所谓的“大数据”。事实上，各省级招生考试机构不仅会给考生提供近年来各高校在本地录取情况的参考材料，而且会培训基层招生考试机构和中学为考生提供免费的志愿填报指导服务。考生和家长要参考招生考试机构给出的志愿填报建议，结合本人实际情况合理填报，切勿因华丽诱人的广告词而上当。

(责编：何淼、熊旭)