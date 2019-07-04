毕业季整形市场趋热：“美颜”能带来更多机会？

随着毕业季和暑期的来临，商家再度将目光聚焦在消费能力逐渐增强的学生群体身上。这其中，不少医疗美容机构也加入到暑期经济的竞争中。

“暑期速美”、“毕业季整形专场”等等，在医美机构名目繁多的广告攻势背后，是近年来逐渐庞大的学生医美整形市场。

然而，在现实的社会竞争中，“美颜”真的可以带来更多机会么？在鱼龙混杂的医美市场里，“刻”出来的美丽又如何保证安全？

暑期整容热

整形机构客户陡增，其中不乏中学生

6月8日，沈卉走出高考考场。扔下手中的书本，她已为即将到来的大学生活备好了礼物——整容。

在这个18岁的女孩看来，一切“蜕变”都要从提高颜值开始。

“颜值社会，我不能因为长相输在起跑线。”沈卉相信，长相出众，意味着能在大学交到更多朋友、谈一场像样的恋爱、甚至未来更多的求职机会。

实际上，在沈卉的朋友圈里，整形已经变成很多高三毕业女生迈入大学的第一步：“跟我关系好的两个闺蜜，一个准备开眼角，另一个准备做面部脂肪填充。”

6月12日，在母亲的陪伴下，沈卉来到上海某整形机构预约双眼皮手术。工作人员告诉她，要等到6月底才能排上号。

记者走访北京多家整形机构也发现，为迎接暑期客户上门，不少机构都推出了针对学生的整形“暑期约惠”活动，如出示学生证，即能享优惠等。

“的确，利用暑期来整形的学生比例很高”。上海伯思立医疗整形医生徐晓斐解释，每到暑期6~8月，整容人数就会比普通月份多出80%以上，且绝大多数都来自学生群体。

2018年，一份医美行业的调查报告估算，中国医美市场规模已超2200亿。从消费者年龄来看，2018年选择医美整形的人数中，19岁以下占比达18.81%，20~25岁年龄段人数最多，占到40.41%。

“高考完的7~8月，很多准大学生或快毕业的大学生会利用假期来做整形。”此前，曾任职中华医学会整形外科学会分会主任委员的郭树忠，目前是北京联合丽格第一医疗美容医院的院长。在郭树忠所在的整形医院，每年暑期手术量会比平时增多30%以上：“甚至一天时间，我就得接40多台手术”。

此外，郭树忠表示，从年龄来看，目前整容群体也呈现出低龄化趋势。近年来，有不少中学生也会在中考后，和父母一同来咨询整形项目。

“但我们非常不建议18岁以下的孩子整容。”郭树忠认为，年龄太小选择整形，一来审美不够成熟，容易盲目跟风；二来年龄太小骨骼尚处于生长阶段，贸然进行手术存在较高风险。

姣好的外貌像名牌大学文凭？

在沈卉看来，整形成功能换来更多的社交可能与求职机会。但在徐珊心里，变得好看是一种时尚的“刚需”。

“女孩子为什么喜欢发自拍？因为自拍里的自己更好看。”正在广州某大学念大一的徐珊，今年6月初，刚花掉1万余元做完了隆鼻手术。

回忆起术前的自己，徐珊总是嫌自己鼻梁太低、鼻翼又宽。再对比自己修图后的样子，徐珊有了整容的想法：“我的鼻子要和高圆圆一样好看。”

走进当地一家整形机构，徐珊掏出一张高圆圆的照片告诉医生：“我就想要这样的鼻梁。”

蛇精脸、无辜眼、网红鼻……郭树忠时常听到类似的整形需求：“不少年轻人都会带着明星照，让医生比照着某个部位塑造。”郭树忠表示，有时手术室里都会挂着整形对象提供的照片，照着样子做。

“爱美之心人人有之，但盲目追求明星的容颜并不可取。”在郭树忠看来，年轻人受明星效应影响整容，存在一定的盲目性：“这样的鼻子放在别人脸上好看，放在另一张脸上，就不见得适合。”

同时，郭树忠提出，为了追求时尚选择整形的心态同样不可取：“今年流行的网红脸，过几年或许就变了，但容貌却不是想变就变的。”

此外，在统计其他整容原因上，上述医美行业调查报告的数据显示，超半数女性选择整容是为了取悦自己；其次是出于工作需要，占比为19%。

“姣好的外貌就像名牌大学的文凭，它会是很好的敲门砖。条件相同的情况下，用人单位可能更加会考虑外表出众者。”徐晓斐告诉记者，的确有不少年轻人会为了找工作整容。

选择整形的男大学生：

“进不了演艺圈，当网红也好”

如今，追求靓丽的外表已不再只是女性“特权”。随着经济水平的上升和眼球社会的形成，不少男性也走在了整形路上。

徐晓斐所在的整形机构，近两年服务的男性客户逐渐多了起来。据徐晓斐介绍，这其中有不少是艺考生或在校大学生。

正在四川某影视学院念表演专业的男生邵磊，一直对自己的形象有着很高的要求。和爱美的女孩一样，邵磊告诉记者，同宿舍的男生出门或录制短视频节目前，都会精心打扮一番。

而这个暑假，他即将第3次走进整形医院，准备进行垫下巴手术。

“哪怕以后进不了演艺圈，做李佳琦那样的网红也好。”在邵磊心里，因为自己学的是影视表演，所以外在形象会在很大程度上决定自己未来的发展。为此，邵磊自读大学后，已在2年时间里分别进行了双眼皮和腹部整形手术，累计花费近10万元。

像邵磊一样对长相追求完美的男性不再少数。上述医美行业调查结果显示，中国男性医美消费者平均客单价是女性的2.75倍，达到7025元，远远超过女性平均客单价的2551元。

“男性整容不奇怪，但进行多次或反复整容，就该想想自己是不是有心理疾病了。”类似邵磊这样频繁整容的行为，郭树忠提醒，不少人后来会演化成美容手术迷，陷入“幻想丑陋”的体相障碍之中。

郭树忠解释，所谓体相障碍，就是对自己的长相或某个身体部位过分在意，总觉得存在缺陷。在郭树忠接诊的案例中，就曾有整形者对自己的嘴角进行过13次手术：“他们会不断进行修复，即便看上去并没有他们描述得那样不堪”。

市场里不乏“黑作坊”

行业规范亟待解决

按照行业报告的估算，中国医美市场规模已超2200亿元。对标发达国家，仍有较大增长空间。然而，在旺盛需求的支持下，医美市场存在的各种乱象也遭到频频曝光——

今年1月，安徽阜阳一名年仅23岁的网络女主播因整容失败跳楼自杀；此前也有媒体报道，贵州贵阳一名19岁少女在隆鼻手术时，发生意外死亡……

不少消费者带着对美的追求走进整形机构，可最终却陷入危及生命的泥潭。那么，老百姓应当如何甄别专业的医疗整形机构？对待这个问题，郭树忠直言：“很难”。

郭树忠表示，资质不足、假药泛滥、经营无审批，正是目前市面上整形黑机构存在的突出问题。

他介绍，很多非法运营的整形机构也会低价为消费者提供割双眼皮、瘦脸针等整形项目：“虽是小手术，但依然对医疗设施的消毒，环境卫生等有着严格要求。如瘦脸针使用的药品，很多小作坊无法保证药品的用量甚至使用失效药或假药。”

实际上，根据法律规定，正规整容机构需拥有医疗机构执业许可证，且放置于显眼的位置方便消费者查看；同时，整形医生也需拥有医师资格证、执业医师证、医学美容主诊医生资格证等证书方可手术。

郭树忠提醒，对于要不要进行整形手术，年轻人应审慎考虑，切勿盲目跟风。在决定做整形手术前，自己应查询相关资料有所了解，杜绝在不具备资质的美容店进行手术。同时，术前也应与医生积极沟通，表明整形要求，知晓手术风险，并签订手术合同。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)