毕业时，我们唱响奋进之歌

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进入毕业季，网络拉歌活动“青春，为祖国歌唱”在全国多所高校持续唱响。毕业生通过一首首经典歌曲，抒发美好的同窗之谊，道出对母校的感恩之意，更唱响新时代青年报效祖国之志和祝福祖国之情，彰显奋进中蓬勃的青春力量。

“长亭外，古道边，芳草碧连天”

“让我们走在追梦路上，把美好梦想放声歌唱”

“妈妈教我一支歌，没有共产党就没有新中国。……这支歌从我的心上飞出……这支歌世世代代永不落”

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今年3月以来，一场名为“青春，为祖国歌唱”的网络拉歌活动在全国多所高校唱响，青年学子献歌新中国七十华诞，展示新时代青年与祖国共奋进的爱国情和报国志。几个月来，拉歌活动历经“青春篇”“传承篇”“奋进篇”，高校学子以多种形式进行创意演绎，彰显奋进中蓬勃的青春力量。

进入7月毕业季，网络拉歌活动在全国多所高校继续唱响。毕业生们通过一首首经典歌曲，抒发美好的同窗之谊，道出对母校的感恩之意，更唱响新时代青年将个人理想和国家命运紧密结合，在追梦路上不畏艰难，勇往直前的奋进凯歌。

在歌声中，毕业生们彼此约定：矢志奋斗，以实际行动报效祖国！

歌曲串烧 唱不尽感恩母校情

“长亭外，古道边，芳草碧连天……”上海交通大学毕业生们通过虚拟合唱团的新颖形式呈现《送别》《我们都是追梦人》《上海交通大学校歌》等歌曲串烧，唱出美好的同窗之谊，更唱出对母校的感恩和对祖国的祝福。

今年，上海交通大学有近7000名毕业生，他们从五湖四海踏浪而来，如今将告别母校奔赴四方。“时光荏苒，转眼间四年已逝，我们就要毕业。”参加演唱的2019届毕业生李若楠说，“心中的感恩全都化成一句句歌词，感谢母校，给予我自由翱翔的舞台；感谢师长，助我拥有努力拼搏的勇气。全体交大毕业生都立下志愿：饮水思源，爱国荣校，以青春之我、奋斗之我，建功新时代！正如《上海交通大学校歌》所唱：宏图在胸，重任在肩……”

武汉大学的师生用歌曲串烧拉开毕业季的帷幕。毕业典礼上，万名毕业生合唱《我爱你中国》，当优美的旋律响起，红色的国旗、白色的雨衣、碧绿的琉璃、青春的旋律、热切的目光，汇聚成一场毕生难忘的“成长礼”，也激发了全体毕业生最深沉、最持久的爱国情。

师长叮嘱 道不完传承情怀心

各高校纷纷将此次拉歌活动与毕业生离校前的“最后一课”结合起来。师长们用歌声寄语学子，用歌声祝福祖国，更用歌声表达对毕业生的殷殷叮咛和谆谆教诲。

来自“塞北江南”的青春歌声响彻贺兰山脉，宁夏大学师生、老教师、校友合唱团“实时共唱”。在校史馆中，老教授刘世俊为毕业生们讲解学校发展历程，并寄语毕业生：“70年来，宁夏大学始终与祖国同行。我们要不忘初心、牢记使命，怀揣报国心，向前看，向前冲。”一首首经典歌曲成为表达爱国情怀的载体，载着师生爱国的初心和砥砺奋进的承诺，激励他们不断向前。

青海大学用一首《新的天地》唱出了师生们“志比昆仑，学竞江河”的责任担当。国家级高原医学研究团队、全球唯一的高原基础医学科学奖团队、第三世界国家杰出贡献的科学工作者、全球藏医药学研究中心、计算机超算团队……无数坚守在高原的青大人，用实际行动激励毕业生。机械工程学院教授高德东说：“教师就是学生的引路人，我们会像爱护自己的孩子一样爱护每一个学生，引导学生将知识转化成服务祖国建设的成果。”

内蒙古大学的学子们一同跳起蒙古族的舞蹈，在长袖飞扬中唱响《我爱你中国》。在悠扬的旋律中，学生打开毕业前必须要做的事情“清单”：再一次向老师深深鞠躬，再一次拥抱亲爱的同学，再听一次班会中的殷殷叮咛，再去一次图书馆感受阅读的力量，再听建校元老周清澍教授讲一讲建校的艰辛与多年的坚守……在一幅幅老照片前，周清澍讲述着催人奋进的故事：“1957年，我们来自全国各地的年轻毕业生，满怀青春理想，从零开始建设内蒙古大学。每一位内大人都要志存高远，用行动报效祖国。”

瞩目未来 共许下奋进报国志

爱国是青春永远不变的鲜亮底色。无论是即将踏上筑梦之旅的毕业生们，还是踏实求学的在校学子，纷纷用歌声抒发爱国情、报国志，彰显出奋进中蓬勃的青春力量。

“太阳啊霞光万丈，雄鹰啊展翅飞翔，高原春光无限好，叫我怎能不歌唱……”来自最“高”学府西藏大学的师生们弹起西藏传统民间乐器——扎念，手捧洁白的哈达在教学楼前的广场上载歌载舞，大家手挽着手唱起动人的歌曲，阳光洒在每一位歌唱者的身上。参演师生们说：面对建功立业的时代号召，无数藏大学子选择留在西藏、扎根西藏、建设西藏，将个人发展融入时代发展中，与祖国同呼吸共命运，一首《翻身农奴把歌唱》感党培育之恩情，一首《我和我的祖国》抒报效祖国之志向。

在湖南大学岳麓书院，毕业生们在党旗前握起右拳重温入党誓词，歌唱经典歌曲，把在校期间的最后一次党课镌刻进心坎中。学生施一朵说：“歌唱经典歌曲，让我们感受到一代又一代中国共产党人的精神与力量，作为新时代的青年，我们要好好珍惜大学时光，努力学习专业知识，将来在专业领域上发光发热，报效祖国。”

“我们走在追梦路上，把美好梦想放声歌唱。”正值毕业季，华东理工大学用一首昂扬轻快的《青春畅想》唱出对毕业生的期许和祝愿。田径场上的奋力，赛龙舟时的拼搏，实验室中的细致，舞台上的光芒四射，都将成为每一位毕业生砥砺奋斗的青春本色。参加拉歌的学生李晨希说：“在日新月异、飞速发展的时代，我们要将个人理想和国家命运紧密结合，在追梦路上不畏艰难，勇往直前，充分利用个人所学，为国家的建设发展作出贡献。”

毕业季拉歌活动在网络上迅速传播，也引发了网友热议，大家纷纷点赞高校师生用歌声演绎的青春宣言。网友“Amy…石华荣”说：“今年毕业，我选择留在了最美的宁夏，沉淀自己的专业知识。一年之后，我想要变成更好的宁大人，期待吧！”网友“甘棠”说：“祝学弟学妹们学有所成，感恩母校，不忘初心。”网友“小吴吴吴先生”说：“青春为祖国歌唱！正是母校教育了我们‘论文要写在祖国的大地上’，让我们学会了要脚踏实地地前进。”

“青春，为祖国歌唱”网络拉歌活动自3月下旬由部分高校发起以来，短短3个月，活动已覆盖全国2000余所高校，拉歌视频总播放量达45亿次。这场通过各高校新媒体平台互动传递的“网络接力”已火遍全国，逾百万师生通过歌声抒发青年一代对祖国的热爱。

制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 07 版）

(责编：袁勃)