多国专家共聚亚洲艺术专场演出 探讨面向未来的亚洲艺术

人民网北京7月3日电 （记者 郝孟佳）面向未来的亚洲艺术——亚洲多国交流互鉴艺术专场演出2日在北京举行。来自北京师范大学、中国戏曲学院、中国音乐学院、韩国国民大学、韩国国立体育大学、韩国晋州教育大学等中外高端舞蹈、音乐、戏剧戏曲艺术家们联袂登台演出，为大家带来亚洲经典艺术。

舞蹈《春莺啭》 表演单位：韩国晋州教育大学 主办方供图

猴戏《齐天大圣——美猴王》 表演单位：中国戏曲学院 主办方供图

中国戏曲学院副院长冉常建在致辞中表示，音乐、舞蹈、美术是一种非文字的世界性艺术语言，它能够以优美的旋律和优雅的姿态表达人类的情感，交流人类的思想，和谐人类的心灵。“我们要以艺术为载体，共担时代责任，共促全球发展。”

演出结束后，来自美国、法国、澳大利亚，韩国以及中国的近30位专家、学者共同举行“演后国际专家论坛”，就演出及本次活动相关话题进行深入研讨。

北京师范大学艺术与传媒学院院长胡智峰表示，中韩艺术家在本次演出中展示了各自的丰富多彩的传统民族艺术，不管是韩国的传统经典舞蹈、音乐，还是中国的京剧、民族音乐和民族舞蹈，都用不同的形式表达了共同的、典型的亚洲的文化艺术观念，希望世界和人类和平、和解、和谐。

“表演创作需要充分的交流或者沟通，可以编辑，但不能放弃传统特色元素。”韩国国立体育大学教授白铉顺表示，韩中两国的传统文化有很大的区别，但是两国的舞蹈也有很多类似的地方，都是把传统元素和现代元素融合编辑形成的。

二胡重奏《米娅与塞巴斯蒂安》表演单位：中国音乐学院和北京师范大学 主办方供图

演出中，中国音乐学院和北京师范大学联袂表演了二胡重奏《米娅与塞巴斯蒂安》，该曲目是2017年奥斯卡热门电影《爱乐之城》的插曲之一，原曲由钢琴演奏。中国音乐学院老师将此段钢琴音乐改编成胡琴重奏，并加上钢琴与卡洪鼓的背景伴奏。

“这场演出展示了北京师范大学的教学成果和教学理念，通过交流和展演，也更加坚定了我们未来办学的方向。”北京师范大学艺术与传媒学院音乐系主任郭兰兰希望，将来能够有更多的交流机会和舞台，为学生提供更多实践与学习的机会，以此来开拓学生的国际视野，并且借鉴他国的文化，培养学生的包容和尊重他国文化的能力。

“传统艺术因为时间的悠远而日久弥香，现代审美并没有使的传统艺术失去光彩。”中国音乐学院音乐学家齐琨认为，传统艺术仍然存在非常大的创新空间，不同国家的表演家在继承传统的同时，以自己的方式展现出对传统和现代关系的理解，也给出了现代人对传统艺术的理解。

“传承中国的传统艺术，并且把它传播到世界。”北京语言大学教师孙润表示，北京语言大学在对来华留学生的培养方面主要包括语言和文化。通过让国际学生参加演出和一起欣赏在舞台上来自不同文化的传统与现代的艺术，感受不同文化间的对话，让彼此更加了解，从而促进不同文化间的互相欣赏与多元文化的共融。

冉常建说，在现代国际化的时代和现代社会的大背景下，面向未来的亚洲艺术面临着三种关系，一种是如何处理传统艺术与现代的关系；一种是如何处理亚洲各国之间艺术交流的关系；一种是如何处理亚洲艺术与世界文化之间的交流借鉴的关系。也就是说，如何来吸收外来的文化艺术元素促进本民族、本国家艺术的发展，同时又保留传统艺术的基因和个性，这就是面向未来的亚洲艺术所面临的重要的课题。

据介绍，亚洲各国、各民族各具特色的节目展示及国际专家论坛均承载着共同促进亚洲文化繁荣的美好愿景，从演出、学术等多重层面为现场的所有来宾带来深刻的情感体验与共鸣，在展现几千年中华文明的兼容并蓄、守正创新与文化自信的同时，旨在加强在舞台演出、学术研究、艺术教育等领域的对话，增进彼此了解，从不同的文明中探求智慧、汲取养分，加强交流互鉴。

本次活动也将进一步推动中国戏曲学院与北京师范大学艺术与传媒学院的高精尖戏剧影视学科共建工作的合作，拓展学院在亚洲文化交流的深度和广度，进一步传播中华文明特别是戏曲文化的艺术魅力。

(责编：郝孟佳、熊旭)