原标题：教育部“智慧教育示范区”创建项目启动会在雄安新区举行

人民网雄安7月2日电 6月28日，教育部科技司在雄安新区举行“智慧教育示范区”创建项目启动会，加强对示范区创建工作的引领与指导，保证科学正确推进。教育部科技司司长雷朝滋，雄安新区党工委委员、管委会副主任傅首清，创建项目专家组，“智慧教育示范区”创建区域和培育区域的代表60余人参加了会议。

据悉，根据《教育信息化 2.0 行动计划》的部署，教育部确定了2019年“智慧教育示范区”创建区域，包括北京市东城区、山西省运城市、上海市闵行区、湖北省武汉市、湖南省长沙市、广东省广州市、四川省成都市武侯区、河北雄安新区，创建区域培育名单包括江苏省苏州市和山东省青岛市。

雷朝滋表示，雄安新区是千年大计，国家大事。教育是国之大计，党之大计。在雄安新区举行“智慧教育示范区”创建项目启动会具有非常重要的意义，各创建区域和专家组应站在如何发展面向未来的教育、如何以教育支撑我国社会主义现代化强国建设，如何增强我国国际竞争力的高度，不忘初心，主动肩负起新时代教育发展的历史使命。《教育信息化2.0行动计划》把“智慧教育创新发展行动”列入八大行动，“智慧教育范区”应着眼未来，充分发挥创新引领作用。雷朝滋认为，“智慧教育示范区”创建工作重在过程，要实实在在地解决教育中的难点问题，争取在学生创新能力培养上有所突破，补齐短板；在保证学生身心健康上有所收获，比如控制近视发生率；在完善评价体系上有所提升，以家国情怀和历史责任感，真正为中国未来教育做出贡献。

傅首清表示，目前雄安新区已经转入大规模实质性的建设阶段，“智慧教育示范区”落地雄安，是教育部支持雄安新区建设的有力举措，将有效促进雄安新区教育发展水平的全面提升，有利于创造教育领域的“雄安质量”，为雄安新区教育发展提供强大的内生动力。作为一座以新发展理念引领的现代化新型城市，雄安新区具有足够的创新动力和发展潜力，将有力支撑“智慧教育示范区”创建工作，承担起促进教育改革发展的重任。傅首清希望雄安新区在“智慧教育示范区”创建工作中坚持高标准、高定位，满足人民群众对多样化、个性化、全龄化、智能化学习的需要，努力实现教育与城市发展的全面统筹与协调。

教育部成立了“智慧教育示范区”创建项目专家组，开展有针对性的定期指导，给予咨询意见，建立对接机制。科技司副司长李楠宣读了“智慧教育示范区”创建项目专家组名单，雷朝滋向专家颁发了聘书。专家组成员包括西安电子科技大学校长杨宗凯、北京师范大学教授黄荣怀、西北师范大学教授郭绍青、中国教科院国际与比较研究所所长王素、中央电教馆原馆长王珠珠、华中师范大学教授吴砥、北京师范大学教授余胜泉、北京大学教授汪琼、国家信息中心信息化和产业部主任单志广、东北师范大学教授钟绍春、华东师范大学教授顾小清、西北师范大学教授郭炯。

(责编：郝孟佳、熊旭)